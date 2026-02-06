Поиск здесь...
Бизнес

Бонусы Спасибо: как сибиряки экономят на доставке еды и топливе

Дата:

За год жители сибирских регионов сэкономили 12 млрд рублей благодаря бонусам Спасибо

В 2025 году участники программы лояльности «СберСпасибо» смогли сэкономить 12 миллиардов рублей. Экономия стала возможна благодаря использованию накопленных бонусов у многочисленных партнеров программы, где один бонус приравнивался к одному рублю.

Жители Сибири активно применяют бонусы Спасибо в самых разнообразных категориях покупок у партнеров. В зависимости от региона эти бонусы используются для оплаты продуктов в супермаркетах, лекарств в аптеках, детских товаров и других повседневных нужд.

В Омской области и Кузбассе бонусы Спасибо широко применялись в мобильном приложении банка для оплаты топлива, что позволило жителям этих регионов сократить расходы на АЗС почти на 600 миллионов рублей за год. В Красноярском и Алтайском краях программой лояльности пользовались преимущественно в аптеках, сэкономив таким образом 580 миллионов рублей. Жители Новосибирска предпочитают оплачивать бонусами заказы в кафе и ресторанах, что привело к общей экономии в 238 миллионов рублей в этой категории за год.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Уже больше 6 млн сибиряков отдают предпочтение программе лояльности «СберСпасибо». Она интегрирована в приложение СберБанк Онлайн, где можно удобно настроить любимые категории кешбэка и получать максимальную выгоду».

Для получения бонусов Спасибо необходимо быть участником соответствующей программы лояльности. Подключение программы осуществляется через СберБанк Онлайн, после чего каждый месяц можно выбирать категории с повышенным кешбэком, такие как «Аптеки», «Кафе и рестораны» или «Такси». При наличии подписки СберПрайм становятся доступны до пяти таких любимых категорий.

Бонусы Спасибо начисляются при оплате покупок как картой Сбера, так и бесконтактным способом через «улыбку», смартфон с функцией «Вжух» или SberPay NFC, а также онлайн или с помощью QR-кода через SberPay. Накопленный кешбэк пользователи могут тратить у партнеров программы: на заказы в «Самокате», доставку еды и продуктов через «Купер», бронирование отелей на «Отелло», оплату медицинских услуг от «СберЗдоровья», заправку автомобиля через сервис «Заправить авто» и многие другие возможности.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями ПАО «Сбербанк» можно на сайте ПАО «Сбербанк»

Erid: F7NfYUJCUneTUx3yXHKo

Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк
Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер банки

2 177
0
0
Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

