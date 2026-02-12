Сбер в Новосибирске обсудил с девелоперами тренды рынка недвижимости и внедрение ИИ

При поддержке Сбера в Сибири ежегодно вводится в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья. Новосибирская область традиционно – крупнейший строительный рынок Сибири. По данным на начало 2026 года, в Новосибирской области при финансировании банка строится 1,8 млн кв. м.

Перспективы развития рынка обсудили участники бизнес-завтрака, организованного Сбером для девелоперов региона в рамках Сибирской строительной недели.

В центре внимания участников и гостей мероприятия — изменения на рынке недвижимости, подходы к финансированию проектов и практическое применение технологий искусственного интеллекта в строительной отрасли.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера: