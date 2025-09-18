На одном из перекрестков Новосибирска зарегистрировали почти 37 тысяч нарушений

Перекрёсток улицы Большевистской и Северного спуска с Октябрьского моста стал самым аварийным местом в городе. По данным стационарных комплексов фиксации ГКУ НСО ЦОДД, с 16 августа по 16 сентября здесь зафиксировали рекордные 36,8 тысяч нарушений ПДД.

Водители часто нарушают правила дорожного движения, двигаясь по полосам, которые не соответствуют знакам и разметке. Они поворачивают с правой полосы там, где это запрещено, или едут прямо в местах, где это не разрешено. Такие действия мешают другим участникам движения, вызывают пробки и существенно увеличивают риск аварий.

— Отметим, что второй по массовости нарушений перекрёсток тоже находится на ул. Большевистской, но со стороны Южного спуска. Комплекс ФВФ за указанный период зафиксировал на нём более 25 тысяч нарушений, — сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД.

Напомним, в 2026 году в Новосибирске планируют завершить разработку проектов организации дорожного движения. После их согласования фиксировать нарушения ПДД смогут все камеры на улицах города.

Ранее редакция сообщала о том, что самые большие штрафы в Новосибирске платят владельцы Toyota Camry.