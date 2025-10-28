Маленькому Диме с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Физически Дима развивался нормально, но до двух с половиной лет произносил только отдельные звуки. Также у него были проблемы со сном, частые истерики. В четыре года врачи выявили у мальчика расстройство аутистического спектра, синдром дефицита внимания и гиперактивности.

— У сына серьезные трудности с речью, коммуникацией и самообслуживанием. Он избирателен в еде, не всегда выполняет просьбы, не умеет самостоятельно пользоваться туалетом, испытывает сложности в общении со сверстниками и взрослыми. Но мы не опускаем руки и продолжаем активно лечить, за свой счет возим в разные клиники. Отличные результаты дает терапия в новосибирском центре «Кругозор», в том числе физиопроцедуры, занятия с нейропсихологом, АВА-терапия. Сын стал лучше понимать обращенную к нему речь, повторять звуки и действия, говорить слоги. У него появился указательный жест, стал внимательнее, охотнее выполняет задания, сидя за столом, — рассказывает мама Димы Полина Сова.

У ребенка расстройство аутистического спектра, энцефалопатия развития с нарушением речи, поведения, навыков коммуникации.

— Дима нуждается в интенсивной программе абилитации: системе лечебных и коррекционных психолого-педагогических занятий, направленных на развитие речи, обучение взаимодействию с семьей и сверстниками, формирование бытовых навыков, — говорит Лариса Толкунова, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 270 787 рублей. Семья Димы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У нас с мужем больше нет возможности оплачивать терапию, нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас! — просит Полина.

Помочь Диме можно по ссылке.