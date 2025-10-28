Мэрия Новосибирска рассказала, каких специалистов не хватает в школах

Мэрия Новосибирска опубликовала перечень специальностей, которые будут наиболее востребованы в образовательных учреждениях города в 2026 году. В список вошли пять направлений, включающих как педагогические, так и непедагогические профессии.

Согласно данным мэрии, в школах города требуются учителя начальных классов, иностранных языков, физики, математики и биологии. Также отмечается дефицит воспитателей, поваров и их помощников.

По информации министерства образования региона, в Новосибирской области в конце 2024–2025 учебного года работало 26 374 учителя. Средний возраст педагогов региона составляет 45 лет. При этом 3,8% школ испытывали нехватку кадров. Ежегодно в образовательные учреждения региона приходят более 700 выпускников вузов и колледжей.

Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев ранее отмечал, что ситуация с обеспеченностью школ педагогами в городе не является критической. По его словам, в Новосибирске продолжается практика целевого обучения студентов педагогических направлений, которые после окончания вуза направляются в конкретные школы.

— Нагрузка на учителей превышает нормативную. По штатному расписанию — 18 часов в неделю, однако большинство педагогов работает по 30–32 часа. Это происходит по согласованию с работодателем, и многие выбирают повышенную нагрузку для увеличения дохода, — пояснял Ахметгареев.

Заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин сообщал, что в 2025–2026 учебном году на педагогические программы бакалавриата, специалитета и магистратуры зачислено 2295 студентов, а в педагогические колледжи — 1327.

В рамках целевого набора на педагогические направления в текущем году принято 329 студентов, что на 32,1% больше, чем годом ранее. Министерство образования региона планирует расширять практику целевого обучения для обеспечения школ квалифицированными кадрами.

