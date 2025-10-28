Антипрививочники спровоцировали вспышки кори и гепатита «А» в Искитимском районе

Под Новосибирском, в Искитимском районе зафиксированы вспышки кори и гепатита А. Об этом главный врач Искитимской больницы Владимир Новиков доложил на часе контроля у главы района. По его словам, эпидемиологическая ситуация на территории района осложнилась.
Одной из главных причин, по мнению врачей, является отказ родителей от прививок, в том числе по религиозным убеждениям (65%). Трудности с доступом к вакцинации также сыграли свою роль: это касается мигрантов и кочевых семей.
— За 9 месяцев 2025 года план Искитимской ЦРБ по вакцинации от кори выполнен только на 44,8%, по ревакцинации от кори на 49,3%, — говорится в сообщении Искитимской больницы.
Вспышка кори в Искитиме также была в 2023 году. Все заболевшие не были привиты.
В районе ежегодно регистрируются случаи гепатита А. В 2024 году вспышка заболевания была локализована в селе Бурмистрово, благодаря вакцинации 400 человек.
— Летом 2025 года зарегистрированы вспышки в селах Тальменка и Лебедевка — на данный момент оба очага существующие. В селах проведена вакцинация контактных лиц, не имеющих антител и признаков заболевания, — подчеркивается в сообщении.
Главный врач Искитимской ЦРБ напомнил, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекций. Для максимальной эффективности прививок важно делать их вовремя.
Напомним, в середине октября в Новосибирске у ученика четвертого класса — выходца из Средней Азии был диагностирован гепатит А. Весь класс в результате отправлен на карантин. Хотя в целом, по данным Роспотребнадзора, в Новосибирской области за первые девять месяцев 2025 года заболеваемость гепатитом А упала в 5,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирской области увеличилось количество отказов от прививок.
