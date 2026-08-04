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Бизнес Власть

Новосибирск ищет разработчика схемы снегоудаления с улиц города

Автор: Оксана Мочалова

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В нее должны войти 2700 участков дорожной сети

После аномально снежной зимы, установившей 120-летний рекорд, власти Новосибирска объявили аукцион на создание комплексной схемы снегоудаления, которая должна изменить подход к зимнему содержанию дорог. Согласно опубликованной документации, новая схема охватит более 2700 участков дорожной сети во всех районах города. От центральных проспектов до отдалённых микрорайонов — для каждой территории определят график очистки и приоритеты в уборке и вывозе снежных масс. Специалистам также предстоит проанализировать оптимальные маршруты для техники, рассчитать необходимое количество ресурсов, а также предложить эффективные решения для складирования и утилизации снега.

Максимальная цена контракта составляет 10,45 млн рублей, а заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 августа 2026 года. Работа разделена на два этапа: первый (включающий общую характеристику дорог, климатический анализ и разработку стратегии уборки) должен быть сдан к 15 октября, второй (посвящённый расчёту ресурсов и рекомендациям по организации службы содержания) — к 25 декабря 2026 года.

В основу документа лягут климатические особенности Новосибирска, данные о гололедоопасных участках и местах концентрации ДТП. Отдельное внимание уделят утилизации снега — в схеме рассмотрят несколько технологий: от естественного таяния до использования мобильных снеготаялок. Готовый регламент с гарантией на 12 месяцев передадут заказчику на бумажном и электронном носителях.

Напомним, минувшей зимой с улиц города вывезли рекордное количество снега — на 40% больше, чем в 2024 году. Такой объем работ обнажил системные проблемы: от нехватки снегоотвалов до логистических сбоев в работе техники.

Ранее редакция сообщала, что летом в Новосибирске начали искать места под снегоотвалы.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : зимнее содержание дорог аукцион

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— К нам с предложением вышла строительная компания, которая готова предоставить помещения для открытия филиала СПО. Проект у нас находится в работе. Он позволит решить транспортную доступность СПО для абитуриентов, которые смогут получить профессию рядом с домом, — отметила она.

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Ввод жилья в Новосибирской области сократился на 36%

Автор: Юлия Данилова

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При этом по информации сайта ЕРЗ, за январь-июнь 2026 года в многоквартирных домах в Новосибирской области введено 349 тысяч квадратных метров, из них 161,7 тысяч — с нарушением сроков.

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На Алтае Сбер реализует проект комплексного развития территории. Для «Манжерока» и региона в целом это означает современный аэропорт в Горно-Алтайске, новые гостиницы, канатные дороги, автомобильные и горнолыжные трассы, туристическую и развлекательную инфраструктуру. Одни объекты уже сданы в эксплуатацию, другие продолжают строиться.

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Автор: Юлия Данилова

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— Речь идет о принтере, которые не печатает детали, а строит дома. То есть специалист будет работать не с мелкими деталями, а с оборудованием, которое позволяет печатать целые здания или крупные строительные элементы. Новый федеральный государственный стандарт уже на выходе. Ожидается, что он будет принят в 2027 году, а в 2028 мы приступим к обучению, — заявил директор Новосибирского архитектурно-строительного комплекса, представитель кластера «Строитель будущего» Сергей Аверьяскин.

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Основной целью программы является предоставление адресной финансовой помощи семьям с детьми, направленной на создание благоприятных условий для жизни. Среди наиболее востребованных мер — возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на приобретение топлива и газа для многодетных и приемных семей.

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