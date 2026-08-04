Новосибирск ищет разработчика схемы снегоудаления с улиц города

После аномально снежной зимы, установившей 120-летний рекорд, власти Новосибирска объявили аукцион на создание комплексной схемы снегоудаления, которая должна изменить подход к зимнему содержанию дорог. Согласно опубликованной документации, новая схема охватит более 2700 участков дорожной сети во всех районах города. От центральных проспектов до отдалённых микрорайонов — для каждой территории определят график очистки и приоритеты в уборке и вывозе снежных масс. Специалистам также предстоит проанализировать оптимальные маршруты для техники, рассчитать необходимое количество ресурсов, а также предложить эффективные решения для складирования и утилизации снега.

Максимальная цена контракта составляет 10,45 млн рублей, а заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 августа 2026 года. Работа разделена на два этапа: первый (включающий общую характеристику дорог, климатический анализ и разработку стратегии уборки) должен быть сдан к 15 октября, второй (посвящённый расчёту ресурсов и рекомендациям по организации службы содержания) — к 25 декабря 2026 года.

В основу документа лягут климатические особенности Новосибирска, данные о гололедоопасных участках и местах концентрации ДТП. Отдельное внимание уделят утилизации снега — в схеме рассмотрят несколько технологий: от естественного таяния до использования мобильных снеготаялок. Готовый регламент с гарантией на 12 месяцев передадут заказчику на бумажном и электронном носителях.

Напомним, минувшей зимой с улиц города вывезли рекордное количество снега — на 40% больше, чем в 2024 году. Такой объем работ обнажил системные проблемы: от нехватки снегоотвалов до логистических сбоев в работе техники.

Ранее редакция сообщала, что летом в Новосибирске начали искать места под снегоотвалы.