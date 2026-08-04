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Власть

33 тысячи многодетных новосибирских семей получат компенсации за ЖКХ

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Для удобства получателей компенсация выплачивается в виде прямого возмещения понесенных расходов

С 2025 года Новосибирская область активно внедряет региональную программу «Многодетная семья», являющуюся частью новой федеральной инициативы «Семья». Эта программа стала естественным продолжением успешно завершенного нацпроекта «Демография» и призвана создать комплексную систему поддержки для родителей и их детей.

Основной целью программы является предоставление адресной финансовой помощи семьям с детьми, направленной на создание благоприятных условий для жизни. Среди наиболее востребованных мер — возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на приобретение топлива и газа для многодетных и приемных семей.

Финансирование всех мероприятий осуществляется из областного бюджета Новосибирской области. Как отметила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева, программа уже пользуется высоким спросом у жителей.

Она подчеркнула, что забота о семье является ключевым приоритетом государственной политики. В 2026 году только по одной из основных мер поддержки планируется охватить более 36 тысяч семей, в которых воспитываются свыше 122 тысяч детей. Главная задача — не просто предоставить финансовые средства, но и сформировать устойчивую среду, где рождение каждого нового ребенка способствует укреплению благосостояния семьи.

Для удобства получателей компенсация выплачивается в виде прямого возмещения понесенных расходов. Размер компенсации варьируется в зависимости от состава семьи и числа детей. Так, семьи с тремя-четырьмя детьми получают возмещение в размере 30% от стоимости жилья и коммунальных услуг, но не более 30% от регионального стандарта расходов на одного члена семьи. Семьи, воспитывающие пятерых и более детей, имеют право на 50% компенсацию, с аналогичным ограничением в 50% от регионального стандарта. Приемные семьи, где воспитываются один-два ребенка, могут получить 30% компенсацию за коммунальные услуги (не более 30% от стандарта на члена семьи). Если же общее число детей, включая родных и приемных, составляет три и более, компенсация за коммунальные услуги увеличивается до 50% (но не более 50% от регионального стандарта на каждого члена семьи).

Для получения выплаты необходимо подтвердить соответствующий статус. Основанием служат удостоверение многодетной семьи (в том числе в электронном виде) или документ, подтверждающий статус приемной семьи.

Заявление на компенсацию можно подать через МФЦ, портал госуслуг или в отделах социальной защиты населения. Расширение каналов подачи заявлений позволило сократить средний срок рассмотрения обращений до 10 рабочих дней.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Автор: Оксана Мочалова

После аномально снежной зимы, установившей 120-летний рекорд, власти Новосибирска объявили аукцион на создание комплексной схемы снегоудаления, которая должна изменить подход к зимнему содержанию дорог. Согласно опубликованной документации, новая схема охватит более 2700 участков дорожной сети во всех районах города. От центральных проспектов до отдалённых микрорайонов — для каждой территории определят график очистки и приоритеты в уборке и вывозе снежных масс. Специалистам также предстоит проанализировать оптимальные маршруты для техники, рассчитать необходимое количество ресурсов, а также предложить эффективные решения для складирования и утилизации снега.

Максимальная цена контракта составляет 10,45 млн рублей, а заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 12 августа 2026 года. Работа разделена на два этапа: первый (включающий общую характеристику дорог, климатический анализ и разработку стратегии уборки) должен быть сдан к 15 октября, второй (посвящённый расчёту ресурсов и рекомендациям по организации службы содержания) — к 25 декабря 2026 года.

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В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей

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— К нам с предложением вышла строительная компания, которая готова предоставить помещения для открытия филиала СПО. Проект у нас находится в работе. Он позволит решить транспортную доступность СПО для абитуриентов, которые смогут получить профессию рядом с домом, — отметила она.

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Только половина дорог в Новосибирской области соответствует нормативам

Автор: Артем Рязанов

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Лидеры рейтинга показывают значительно лучшие результаты. Первое место занимает Москва с показателем 100% качественных дорог. В пятерке лидеров также находятся:

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Сайты некоторых российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах

Автор: Юлия Данилова

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Корреспондент редакции Infopro54 проверил, что в зарубежных браузерах перестали открываться сайты ДОМ.РФ, ВТБ, Альфа-банка, Сбера, Россельхозбанка, банка «Уралсиб», ПСБ. При этом открылся сайт Т-банка, Совкомбанка, Газпромбанка. Сайты всех вышеназванных кредитных организаций доступны через «Яндекс Браузер».

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Уборочная кампания началась в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

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— Уборочная кампания в этом году стартовала на семь дней раньше, чем в прошлом году — в силу погодных условий. Убрано на сегодняшний день 20 тысяч га — это 2% плана. Продолжаются кормозаготовки, — сказал Михайлов.

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Новосибирцы получат доступ к народным облигациям

Автор: Оксана Мочалова

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Условия эмиссии утверждены приказом регионального Минфина. Номинальная стоимость одной облигации установлена в размере 1000 рублей, срок обращения составит от одного до пяти лет. Владельцами смогут стать совершеннолетние налоговые резиденты РФ, а также наследники. При этом точные сроки размещения пока не раскрываются.

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