33 тысячи многодетных новосибирских семей получат компенсации за ЖКХ

С 2025 года Новосибирская область активно внедряет региональную программу «Многодетная семья», являющуюся частью новой федеральной инициативы «Семья». Эта программа стала естественным продолжением успешно завершенного нацпроекта «Демография» и призвана создать комплексную систему поддержки для родителей и их детей.

Основной целью программы является предоставление адресной финансовой помощи семьям с детьми, направленной на создание благоприятных условий для жизни. Среди наиболее востребованных мер — возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на приобретение топлива и газа для многодетных и приемных семей.

Финансирование всех мероприятий осуществляется из областного бюджета Новосибирской области. Как отметила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева, программа уже пользуется высоким спросом у жителей.

Она подчеркнула, что забота о семье является ключевым приоритетом государственной политики. В 2026 году только по одной из основных мер поддержки планируется охватить более 36 тысяч семей, в которых воспитываются свыше 122 тысяч детей. Главная задача — не просто предоставить финансовые средства, но и сформировать устойчивую среду, где рождение каждого нового ребенка способствует укреплению благосостояния семьи.

Для удобства получателей компенсация выплачивается в виде прямого возмещения понесенных расходов. Размер компенсации варьируется в зависимости от состава семьи и числа детей. Так, семьи с тремя-четырьмя детьми получают возмещение в размере 30% от стоимости жилья и коммунальных услуг, но не более 30% от регионального стандарта расходов на одного члена семьи. Семьи, воспитывающие пятерых и более детей, имеют право на 50% компенсацию, с аналогичным ограничением в 50% от регионального стандарта. Приемные семьи, где воспитываются один-два ребенка, могут получить 30% компенсацию за коммунальные услуги (не более 30% от стандарта на члена семьи). Если же общее число детей, включая родных и приемных, составляет три и более, компенсация за коммунальные услуги увеличивается до 50% (но не более 50% от регионального стандарта на каждого члена семьи).

Для получения выплаты необходимо подтвердить соответствующий статус. Основанием служат удостоверение многодетной семьи (в том числе в электронном виде) или документ, подтверждающий статус приемной семьи.

Заявление на компенсацию можно подать через МФЦ, портал госуслуг или в отделах социальной защиты населения. Расширение каналов подачи заявлений позволило сократить средний срок рассмотрения обращений до 10 рабочих дней.