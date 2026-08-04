Ввод жилья в Новосибирской области сократился на 36%

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области сдано в эксплуатацию 10,5 тысяч квартир общей площадью 788,8 тысяч кв. метров. На 36% меньше, чем за первое полугодие 2025, говорится в докладе Новосибирскстата. При этом населением за счет собственных и заемных средств построено 415 тысяч кв метров жилья, на 44% меньше, чем годом ранее.

При этом по информации сайта ЕРЗ, за январь-июнь 2026 года в многоквартирных домах в Новосибирской области введено 349 тысяч квадратных метров, из них 161,7 тысяч — с нарушением сроков.

— Доля жилья, построенного с нарушением сроков ввода, составила в регионе 46,3%. Суммарная доля квартир, ввод которых задержан более, чем на год —14,3% от общего числа, — отмечает независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

Цены на рынке недвижимости региона стагнируют. По данным Новосибирскстата, во II квартале 2026 года по сравнению с I кварталом 2026 года индексы цен на первичном и вторичном рынке жилья составили соответственно 101,3% и 100,8%.

— На первичном рынке жилья выросли цены на элитные квартиры на 1,5%, квартиры среднего качества (типовые) — на 1,4%, квартиры улучшенного качества — на 1%. Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир составила 145337 рублей, — уточняется в документах статистического ведомства.

На вторичном рынке выросли цены на квартиры среднего качества (типовые) — на 1,1%, квартиры улучшенного качества — на 1,5%. Снизились цены на элитные квартиры — на 4,7%. Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир составила 122340 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские застройщики сократили запуск новых проектов. У многих компаний сейчас они появляются на рынке от безысходности.