Министр сельского хозяйства Новосибирской области отчитался о начале посевной

Недавно назначенный заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства региона отчитался перед губернатором о состоянии дел в сельском хозяйстве. Андрей Михайлов сообщил, что все агрохозяйства приступили к прикатыванию почвы на своих полях.

— 100% хозяйств области вышли на прибивку влаги, ряд из них приступил к весенне-посевной кампании. Посевы озимых культур под урожай 2026 года проведены на площади 32 тысячи гектаров — это 154% от плана. Минеральных удобрений приобретено 97 тысяч тонн — это 50% от плана. Запас ГСМ на посевную по сравнению с прошлым годом выше на 25%, — заявил глава минсельхоза.

Напомним, ранее сообщалось, что хозяйства планируют увеличить долю масличных культур, в первую очередь — рапса. Сейчас это одна из высокомаржинальных культур, которая может стать драйвером регионального АПК.

