Индустрия красоты в Новосибирской области теряет клиентов

В Новосибирске резко сократился спрос на услуги барбершопов. Об этом редакции Infopro54 сообщили аналитики сервиса моментальных платежей T-Pay.

— За квартал спрос уменьшился на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом средний чек вырос на 16%, с 1 301 рубля до 1 505 рублей, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Стоит отметить, что это общий тренд, актуальный для всех регионов страны. По данным Т-Pay, в январе-марте текущего года число чеков в сетевых барбершопах снизилось на 22% в сравнении с 2024 годом. При этом средний чек вырос на 14%, с 1 729 руб. до 1 972 руб.

Аналитики сервиса учитывали траты в пользу брендов: Topgun, Oldboy, BORODACH, Chop-Chop, Супермен, МУЖИКИ ПРО, Barbaross. По данным 2ГИС, в Новосибирске в рубрике барбершопы зарегистрировано 264 компании. В сети MARSHALL 13 филиалов, BREYMAN и МУЖИКИ ПРО — по 4, Супермен, Barbarossa и Oldboy — по 3, Topgun, Chop-Chop, BORODACH — по 1 и т.д.

И.о. руководителя комитета по развитию предприятий индустрии красоты регионального отделения «Опоры России» Ксения Васильева считает, что клиенты барбершопов сейчас предпочитают домашний уход.

— В советское время многие мужчины вообще не ходили в парикмахерские. Их подстригали дома жены ножницами или машинкой. Сейчас клиенты экономят, и снова возвращаются на надомные стрижки, — говорит собеседница редакции.

Эксперт отмечает, что тренд падения спроса на услуги индустрии красоты наблюдается по всей отрасли.

— Из-за снижения покупательской способности во многих салонах Новосибирской области просадка спроса и выручки составила 30% к апрелю 2025 года. Для сравнения, в предыдущие годы в апреле наблюдался рост к марту, а в мае — к апрелю. При условии роста издержек, это критическая ситуация для всей отрасли. Много салонов в Новосибирске закрываются, не выдерживая кассовых разрывов. Особенно это актуально для тех, которые открывали мастера, не имеющие предпринимательской жилки. Сегодня важно оперативно адаптировать бизнес к меняющимся условиям: проводить перерасчет финансовой модели, пересматривать статьи расходов, взаимоотношения с поставщиками, сотрудниками. Сейчас для мастеров предприниматели делают много всяких плюшек и бонусов. Возможно даже больше, чем нужно, и на время этот пакет нужно сократить. Нужно пересматривать рабочие каналы маркетинга. Если все это делать, то есть шанс остаться на плаву, пережить тяжелое время и потом пойти в рост, — комментирует Ксения Васильева.

Она отмечает, что даже сейчас, при сокращении спроса и уходе с рынка игроков, часть клиентов перераспределяется и у других салонов есть шанс привлечь их внимание.

— Не исключаю, что апрельский провал совпал с уплатой УСН и НДС, так как первые два месяца 2026 года индустрия красоты в Новосибирске работала так, как будто бы ничего не произошло. А в марте пришла пора платить налоги, — рассуждает Васильева.

Что касается роста цен, то, по ее словам. к этому вопросу сейчас нужно подходить особенно осторожно.

— Да, издержки бизнеса растут. Но при падении спроса повышать расценки — это прямой путь к потере клиентов и закрытию бизнеса. Если у вас есть небольшой приток посетителей за счет закрытия вокруг других точек, то можно подумать об индексации, но параллельно нужно запускать маркетинговые акции, чтобы минимизировать отток, — рекомендует Васильева.

Оценить дальнейшие перспективы развития ситуации в отрасли эксперт отказалась, отметив, что все будет зависеть от активности и желания остаться на рынке самих игроков.

