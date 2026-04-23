Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Эксперт не исключает снижения качества бензина и дизеля на заправках

Доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК НГПУ Елена Ельцова проанализировала ситуацию на топливном рынке Новосибирской области и соседних регионов Сибири:

Доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК НГПУ Елена Ельцова

— Несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших нефтедобывающих государств в мировой экономике, вопрос стоимости продуктов нефтепереработки на внутреннем рынке всегда стоит остро и вызывает споры среди населения. Как же обстоят дела с обеспеченностью топливом и его стоимостью на данный момент в российских регионах?

Исходя из актуальных данных на апрель 2026 года, российский рынок автомобильного топлива все также показывает устойчивый рост цен. По состоянию на последнюю декаду апреля зафиксировано ускоренное повышение стоимости на все марки топлива. По данным Новосибирскстата на апрель 2026 года, средние розничные цены на АЗС региона составляют: АИ-92 — 61,39 руб., АИ-95 — 65,38 руб., АИ-98 и выше — 86,46 руб., дизельное топливо — 79,88 руб., газовое моторное топливо — 27,55 руб. За март 2026 года цены на топливо в регионе в среднем выросли на 1,5 %, годовой рост составил порядка 10%, и, к сожалению, продолжается. Единственным видом топлива, который подешевел в марте, стал компримированный природный газ, его цена снизилась на 5,8 %.

Для сравнения приведу данные Новосибирскстата о ситуации наших соседей по Сибирскому федеральному округу с ценами на топливо, которая выглядит следующим образом: самые низкие цены на АИ-92 и дизельное топливо — в Омской области, на компримированный природный газ — в Новосибирской области, на АИ-95, АИ-98 и выше — в Томской области. По состоянию на 30 марта 2026 года средняя цена на бензин в Новосибирской области составила 63,80 руб./литр, что является одним из самых низких показателей в Сибири наряду с Омской, Томской областями и Алтайским краем (в соседних регионах цены выше: Республика Алтай — 69,37 руб./л, Республика Тыва — 68,69 руб./л, Красноярский край — 66,53 руб./л).

Попробую привести некоторые факторы роста цен:

  • Высокое налоговое бремя. В цене литра бензина совокупная доля налогов (НДПИ, акцизы, НДС) превышает 50 %. Акцизы на топливо индексируются государством независимо от рыночной ситуации.
  • Внеплановые ремонты на НПЗ. Ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах ограничивают предложение топлива на внутреннем рынке, что создает дополнительное давление на цены. В настоящее время в России функционирует порядка 40 нефтеперерабатывающих предприятий.
  • Сезонный фактор. С апреля по октябрь традиционно растет спрос на топливо (дачный сезон, посевная кампания, повышенная мобильность), что также разгоняет цены.
  • Рост биржевых цен и запрет экспорта. С 1 апреля 2026 года российским производителям запретили экспортировать бензин до 31 июля из-за повышенного сезонного спроса и сельхозработ.

Думаю, что до конца 2026 года бензин в рознице подорожает минимум на 6 % (на процент прогнозируемой инфляции), но, скорее всего, рост будет выше.  К концу 2026 года цена достигнет 72-75 рублей за литр. Предположу также возможное снижение качества топлива: АЗС могут выдавать АИ-95 за АИ-98 и АИ-92 за АИ-95, чтобы компенсировать рост издержек.

Рост цен на топливо не может не волновать население, так как это напрямую ведет к удорожанию продуктов питания, промышленных товаров и услуг. И еще напомню, что бензин — важный маркер для регулятора при установлении ключевой ставки.

В заключение хочу перечислить основные факторы, которые могут, так или иначе, ускорить рост цен на топливо: внеплановые остановки НПЗ из-за атак беспилотников, перебои в логистике в удаленных регионах, ослабление рубля выше 100 за доллар, рост налоговой нагрузки на нефтяников, новый санкционный пакет и внешнеполитическая напряженность.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область в топе регионов с самыми низкими ценами на бензин. Однако в большинстве регионов Сибири владельцы АЗС более лояльны к покупателям. 

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Фото пресс-службы НГПУ, автор: пресс-служба.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

