Энергетики напомнили о правилах электробезопасности накануне праздничных выходных

Приближаются любимые всеми майские праздничные выходные. К сожалению, именно в это время значительно повышается вероятность происшествий, связанных с нарушением правил электробезопасности. Новосибирцы традиционно посвящают эти дни благоустройству своих придомовых территорий, строительным работам на дачах, открытию рыболовного сезона и просто выездам на природу.

Многие из этих занятий проходят неподалеку от существующих энергообъектов. В связи с этим «Россети Новосибирск» еще раз настоятельно призывают всех строго соблюдать нормы безопасного поведения и выполнения любых работ вблизи охранных зон электроустановок и линий электропередачи (ЛЭП).

Категорически запрещено:

Производить строительные или любые монтажные работы, а также оставлять на стоянке технику и механизмы в зонах, прилегающих к ЛЭП.

Разводить костры или осуществлять рыбную ловлю непосредственно под линиями электропередачи.

Самовольно взбираться на опоры или находиться под ЛЭП.

Бросать предметы на провода, запускать рядом с ними воздушных змеев или дроны.

Подходить к оборванным проводам ЛЭП на расстояние менее 8-10 метров.

Проникать на территорию трансформаторных подстанций, открывать люки электрооборудования.

Проводить электромонтажные и ремонтные работы в домах и других помещениях лицам, не обладающим соответствующей квалификацией.

Вмешиваться в работу счетчиков электроэнергии или самостоятельно устранять неполадки в домашней электросети.

Использовать неисправные электроприборы, прикасаться к проводам мокрыми руками или выдергивать вилку, держась за нее.

Подключать множество мощных электроприборов в одну розетку.

Позволять детям использовать электроприборы без присмотра взрослых.

Игнорирование правил электробезопасности не только несет прямую угрозу жизни и здоровью из-за риска поражения электрическим током, но и может повлечь за собой аварийные отключения. Это способно не только омрачить долгожданный отдых, но и доставить значительные неудобства большому количеству людей.

В случае выявления нарушений электроснабжения или обнаружения повреждений в праздничные и выходные дни, незамедлительно сообщайте об этом по единому бесплатному номеру «Светлой линии» 8-800-220-0-220 или по номеру 112. Оперативная служба работает в режиме 24/7, готовая отреагировать на любые экстренные ситуации.