Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Cтарший преподаватель кафедры практической и специальной психологии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), психолог Ольга Радзиховская считает, что Первомай — это отличное время для разговора с близкими:

— Ценности — это не файл. Их нельзя загрузить в голову через TikTok или «разговоры о важном». Они не передаются по воздуху и уж точно не зависят от количества лайков под фотографией с триколором.

Они формируются иначе. Медленнее. Честнее.

Через запах бабушкиного огорода, который до сих пор снится. Через совместную работу с отцом, когда ты вдруг понимаешь, что устал, но доволен. Через ночной разговор на кухне, после которого становится ясно, кто ты есть на самом деле.

Если такого опыта в жизни не случилось, то на месте ценностей остаётся пустота. Её можно прикрыть красивой картинкой. Однако картинка не греет.

В этом и есть главный вызов сегодняшних майских праздников. 1 Мая когда-то был Днём солидарности. Солидарность — это ценность. Труд — ценность. Справедливость — тоже. Но присваиваем ли мы их себе? Или просто выезжаем на шашлыки, потому что так делают все, а после выкладываем сториз, чтобы доказать: «у меня тоже всё ок»?

С точки зрения психологии здесь всё просто. Традиция жива ровно до тех пор, пока она наполнена смыслом. Как только смысл теряется — остаётся скорлупа. Ритуал без содержания. Мы можем повторять правильные слова про гордость и уважение, но если внутри нет отклика — грош цена этим словам.

Но как же тогда рождается настоящее чувство? Не показное, а то, от которого вдруг перехватывает горло?

Оно рождается через три простых, человеческих вещи.

Причастность. Не когда ты просто живёшь в городе, а когда чувствуешь его своим. Своим двором, своей скамейкой, своим деревом.

Благодарность. Когда ты можешь прямо сейчас назвать людей, которым обязан собой — и почувствовать тепло внутри.

Ответственность. Когда ты хотя бы раз сделал что-то для места, где живёшь. Не потому что мэр попросил, а потому что сам не смог пройти мимо.

Никакой TikTok этому не научит. Но это может начаться с одного простого разговора. С собой. Или с самыми близкими.

Майские праздники — отличное время для такого разговора. Не надо специально готовиться. Просто спросите себя, когда пойдёте гулять или сядете пить чай: за что я благодарен людям вокруг? Когда я в последний раз чувствовал себя по-настоящему «дома»? Что я могу сделать для своего двора, улицы, района — не героического, а маленького, своего?

Ответы могут быть неожиданными. Не громкими. И в этом их сила.

Настоящий патриотизм — это всегда личная история. Про двор, который ты знаешь каждым кустом. Про учительницу, которая в тебя поверила. Про мамин голос. Это всегда про конкретную точку на карте, где ты стал собой.

И когда человек находит внутри эти ответы, ему уже не нужны внешние подпорки. Ни лозунги, ни лайки. Он и так стоит крепко.

Ценности, выбранные свободно, всегда надёжнее тех, что вручены под роспись.

А с шашлыками, честно говоря, тоже неплохо. Главное, чтобы не только они.

«Я могу влиять. Я здесь не случайно».

Четвёртый шаг — создавать свои собственные традиции. Не ждать, пока кто-то устроит вам праздник с правильными словами. Начать самому: воскресный ужин с друзьями, майский выезд на природу, новогоднее письмо самому себе год спустя. Традиция — это якорь, который вы забрасываете в будущее. Она говорит: «Моя жизнь имеет продолжение, и в ней есть то, на что можно опереться».

Ценности не сеют и не вдалбливают. Их проживают. Вместе с близкими. Или в одиночку, пересобирая себя заново.

Разница лишь в том, что родителям проще начать, когда ребёнок ещё мал. А взрослым детям — чуть сложнее: приходится становиться родителями самому себе и добирать то, чего не хватило. Но это возможно. Проверено практикой.

И майские праздники — отличный повод задать себе вопрос не про шашлыки. А про то, за что вы держитесь, кому благодарны и что любите здесь по-настоящему. Ответ, скорее всего, окажется маленьким. Негромким. Но именно из таких ответов вырастает та самая опора, которую не сбить ни чужим мнением, ни лозунгом, ни лайком.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.