Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Почему ценности — это не то, что можно скачать

Cтарший преподаватель кафедры практической и специальной психологии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), психолог Ольга Радзиховская считает, что Первомай — это отличное время для разговора с близкими:

— Ценности — это не файл. Их нельзя загрузить в голову через TikTok или «разговоры о важном». Они не передаются по воздуху и уж точно не зависят от количества лайков под фотографией с триколором.

Они формируются иначе. Медленнее. Честнее.

Через запах бабушкиного огорода, который до сих пор снится. Через совместную работу с отцом, когда ты вдруг понимаешь, что устал, но доволен. Через ночной разговор на кухне, после которого становится ясно, кто ты есть на самом деле.

Если такого опыта в жизни не случилось, то на месте ценностей остаётся пустота. Её можно прикрыть красивой картинкой. Однако картинка не греет.

В этом и есть главный вызов сегодняшних майских праздников. 1 Мая когда-то был Днём солидарности. Солидарность — это ценность. Труд — ценность. Справедливость — тоже. Но присваиваем ли мы их себе? Или просто выезжаем на шашлыки, потому что так делают все, а после выкладываем сториз, чтобы доказать: «у меня тоже всё ок»?

С точки зрения психологии здесь всё просто. Традиция жива ровно до тех пор, пока она наполнена смыслом. Как только смысл теряется — остаётся скорлупа. Ритуал без содержания. Мы можем повторять правильные слова про гордость и уважение, но если внутри нет отклика — грош цена этим словам.

Но как же тогда рождается настоящее чувство? Не показное, а то, от которого вдруг перехватывает горло?

Оно рождается через три простых, человеческих вещи.

  • Причастность. Не когда ты просто живёшь в городе, а когда чувствуешь его своим. Своим двором, своей скамейкой, своим деревом.
  • Благодарность. Когда ты можешь прямо сейчас назвать людей, которым обязан собой — и почувствовать тепло внутри.
  • Ответственность. Когда ты хотя бы раз сделал что-то для места, где живёшь. Не потому что мэр попросил, а потому что сам не смог пройти мимо.

Никакой TikTok этому не научит. Но это может начаться с одного простого разговора. С собой. Или с самыми близкими.

Майские праздники — отличное время для такого разговора. Не надо специально готовиться. Просто спросите себя, когда пойдёте гулять или сядете пить чай: за что я благодарен людям вокруг? Когда я в последний раз чувствовал себя по-настоящему «дома»? Что я могу сделать для своего двора, улицы, района — не героического, а маленького, своего?

Ответы могут быть неожиданными. Не громкими. И в этом их сила.

Настоящий патриотизм — это всегда личная история. Про двор, который ты знаешь каждым кустом. Про учительницу, которая в тебя поверила. Про мамин голос. Это всегда про конкретную точку на карте, где ты стал собой.

И когда человек находит внутри эти ответы, ему уже не нужны внешние подпорки. Ни лозунги, ни лайки. Он и так стоит крепко.

Ценности, выбранные свободно, всегда надёжнее тех, что вручены под роспись.

А с шашлыками, честно говоря, тоже неплохо. Главное, чтобы не только они.

«Я могу влиять. Я здесь не случайно».

Четвёртый шаг — создавать свои собственные традиции. Не ждать, пока кто-то устроит вам праздник с правильными словами. Начать самому: воскресный ужин с друзьями, майский выезд на природу, новогоднее письмо самому себе год спустя. Традиция — это якорь, который вы забрасываете в будущее. Она говорит: «Моя жизнь имеет продолжение, и в ней есть то, на что можно опереться».

Ценности не сеют и не вдалбливают. Их проживают. Вместе с близкими. Или в одиночку, пересобирая себя заново.

Разница лишь в том, что родителям проще начать, когда ребёнок ещё мал. А взрослым детям — чуть сложнее: приходится становиться родителями самому себе и добирать то, чего не хватило. Но это возможно. Проверено практикой.

И майские праздники — отличный повод задать себе вопрос не про шашлыки. А про то, за что вы держитесь, кому благодарны и что любите здесь по-настоящему. Ответ, скорее всего, окажется маленьким. Негромким. Но именно из таких ответов вырастает та самая опора, которую не сбить ни чужим мнением, ни лозунгом, ни лайком.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Фото предоставлено пресс-службой НГПУ, автор фото: Александр Терентьев.

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

По реке Обь поплывут бревна: владельцев маломерных судов Новосибирска попросили не выходить на воду

По реке Обь поплывут бревна: владельцев маломерных судов Новосибирска попросили не выходить на воду

Автор: Юлия Данилова

С 22 часов 30 минут 1 мая до 2 часов 30 минут 2 мая через водосливную плотину Новосибирской ГЭС из водохранилища в Обь будет произведён технологический пропуск плавающей древесины. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии города.

— Бревна могут быть опасны для надувных лодок, катеров и гидроциклов. Прочим судовладельцев также необходимо проявлять предельную осторожность во время пропуска древесины, — отметили в мэрии.

Новый всплеск роста цен на кофе на 10-20% ожидают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Рынок кофе в 2026 году характеризуется фундаментальным противоречием. С одной стороны, разного рода аналитические прогнозы говорят о профиците предложения, который составит примерно 10 млн. мешков. Мировое кофейное производство может достичь 182,5 млн. мешков, в то время как потребление 172,5 млн.

С другой стороны, розничные цены остаются стабильно высокими.

Центр Новосибирска перекроют из-за репетиций ко Дню Победы

Автор: Оксана Мочалова

В центре Новосибирска временно перекроют движение транспорта и средств индивидуальной мобильности из-за репетиций парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Автомобилистам придётся искать объезд дважды: 3 мая с 07:00 до 13:00 и 6 мая с 18:30 до 23:00.

В те же дни возможно закрытие входов и выходов на станции метро «Площадь Ленина»: 3 мая с 8:30 до 12:00, 6 мая с 18:30 до 22:30. Решение об этом примет оперативный штаб МВД. Кроме того, с 6 по 9 мая на ряде улиц введут временные ограничения движения и парковки. Администрациям районов поручено с 3 по 10 мая исключить сужение проезжей части на улицах-дублерах Красного проспекта — Советской, Мичурина, Серебренниковской и Каменской.

Сибиряки съедают почти восемь тысяч тонн шашлыка за майские праздники

Автор: Артем Рязанов

В майские праздники жители Сибирского федерального округа съедают 7,9 тысячи тонн мяса на мангале, что составляет 12% от общего объёма по всей России. На одного человека приходится около 900 граммов шашлыка. По этому показателю округ занимает четвёртое место среди регионов страны. Эти данные предоставлены Центром устойчивого развития Россельхозбанка.

— В Сибирском федеральном округе к мангалам выходят 8,8 миллиона человек. При среднем показателе в 900 граммов на едока общий объём потреблённого мяса достигает 7,9 тысячи тонн. Несмотря на капризы погоды, сибиряки демонстрируют приверженность традиции загородных выездов и чаще, чем в других округах, включают в шашлычное меню говядину, — рассказала руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

Систему контроля эффективности вакцинации животных в Сибири нужно совершенствовать

Автор: Юлия Данилова

Ряд регионов Сибири в конце прошлого года столкнулся с особо опасным заболеванием животных, эпизоотическая ситуация оставалась напряженной в течение всего первого квартала 2026 года. В ряде субъектов ситуацию удалось купировать максимально оперативно, на некоторых территориях её развитие привело к достаточно серьёзным экономическим последствиям. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко на совещании по вопросам обеспечения эпизоотического благополучия в регионах округа.

— Аппарат полномочного представителя еще в начальной стадии активно включился в работу по предотвращению распространения заболевания — было налажено межведомственное взаимодействие, сформулированы предложения по усилению контроля и предупреждению заноса опасных заболеваний животных, — отметил Головко.

Тоннель под Транссибом начали формировать строители четвертого моста в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Концессионер четвертого моста через Обь ведет монтаж рамной части 45-метрового тоннеля, расположенного в створе улицы Станиславского.

— Этот элемент является одним из последних в развязке, к которой примыкают пять ещё не открытых съездов. Участок дороги высотой 5 метров с шестью полосами движения будет перенаправлять транспортные потоки под Транссибирской магистралью. Общая длина тоннеля вместе с подходами составляет 285 метров, — пояснили к ГК «ВИС».

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

