Власти Новосибирска назвали точное число ветеранов Великой Отечественной войны

В Новосибирске насчитывается 1253 ветерана Великой Отечественной войны, как сообщил мэр Максим Кудрявцев на своём канале 2 мая.

Городские власти делают всё возможное, чтобы окружить каждого ветерана заботой и вниманием. В рамках этой инициативы созданы специальные молодёжные дружины, в состав которых входят дети-сироты и ребята из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Подростки оказывают помощь пожилым людям в выполнении бытовых задач: убирают в доме, проводят мелкий ремонт и помогают с обработкой огорода.

— Помимо бытовых задач, важной частью взаимодействия становится живое общение. Личные встречи позволяют молодёжи прикоснуться к истории через рассказы свидетелей значимых событий, — подчеркнул глава города.

В преддверии Дня Победы дети обычно готовят творческие выступления и подарки, сделанные своими руками. Ветераны, собравшись за чашкой чая, рассказывают о событиях военных лет. Эта ежегодная традиция не только оказывает поддержку пожилым людям, но и способствует укреплению связи между поколениями.

