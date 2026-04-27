Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

«Россети Новосибирск» рассказали о профессии на Всероссийской ярмарке вакансий

Дата:

«Россети Новосибирск» рассказали о профессии на Всероссийской ярмарке вакансийВ середине апреля Новосибирская область и её столица стали площадками для проведения регионального этапа общероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». Это значимое событие, являющееся частью национального проекта «Кадры», собрало более 250 региональных работодателей, среди которых свою кадровую политику представила компания «Россети Новосибирск».

Ярмарка прошла в формате прямой диалог между соискателями и представителями компаний. Участники имели возможность свободно обсуждать рабочие вопросы и проходить экспресс-собеседования, предварительно заполнив анкету. HR-специалисты энергетической компании провели личные встречи с тысячами потенциальных сотрудников.

Мероприятия проходили одновременно в Новосибирске и ряде районных центров, таких как Чулым, Карасук, Купино и Чистоозерное. В общей сложности, региональный этап привлек не менее 6 тысяч человек, ищущих трудоустройство, включая 1,5 тысячи студентов и выпускников. Особое внимание было уделено участникам специальной военной операции.

Компания «Россети Новосибирск» представила информацию о востребованных специальностях, уровне оплаты труда и возможностях карьерного роста. Также были освещены корпоративная культура, образовательные инициативы, спортивные и культурные программы.

Параллельно с ярмаркой, компания активно занималась профориентационной работой с молодежью, организуя экскурсии для старшеклассников. Школьники знакомились с работой диспетчерской службы, процессом энергоснабжения, современным оборудованием и примеряли экипировку энергетиков, а также узнавали о перспективных профессиях в энергетической отрасли.

Подобные мероприятия подчеркивают стремление компании привлекать квалифицированные кадры, инвестировать в развитие молодежи и популяризировать рабочие профессии.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск

15
0
0
Предыдущая статья
Выручка профессиональных сибирских коллекторов за год выросла на 48%

Новосибирские энергетики усилили контроль за энергообъектами в пожароопасный сезон

По прогнозам экстренных служб, в период с 24 по 27 апреля существует высокая вероятность возгораний на западе области, преимущественно в 8 административных районах. В связи с этим и с целью обеспечения бесперебойного питания потребителей, компания «Россети Новосибирск» усиливает меры по обеспечению пожарной безопасности на электросетевых объектах.

К началу пожароопасного периода в компании был реализован комплекс подготовительных мероприятий, включая проверки состояния подстанций и линий электропередачи (ЛЭП), работоспособности систем оповещения и сигнализации, проведение инструктажей и учений для персонала, а также проверку наличия и исправности противопожарного оборудования и инвентаря.

Читать полностью

Новосибирские энергетики готовят энергообъекты к работе в условиях паводка

«Россети Новосибирск» завершают подготовку своей электросетевой инфраструктуры к сезону весенних паводков, который начался в конце марта. Из-за установившихся в регионе высоких температур наблюдается интенсивное таяние снега, накопленного этой зимой в рекордных объемах. Согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на метеостанции Огурцово под Новосибирском с ноября 2025 по январь 2026 года выпало 140 мм осадков, что стало рекордным показателем с 1900 года.

Для предотвращения затопления энергообъектов и возможных сбоев в работе, энергетики с начала года реализовали множество мер по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод. Специалисты, проанализировав данные за последние три года, определили 739 объектов, находящихся в зонах повышенного риска. Эти участки находятся под особым контролем: проводится фотофиксация во время осмотров, отслеживается уровень рек, угрожающих разливом, и обновляются схемы проезда с учетом возможных водных преград.

Читать полностью

Новосибирские энергетики обновили электросети в райцентре Убинское

В административном центре Убинского района Новосибирской области, где проживает свыше пяти тысяч человек, компания «Россети Новосибирск» осуществила масштабное обновление энергетической инфраструктуры. Село Убинское, имеющее стратегическое значение, как логистический и аграрный центр на западе региона, расположено вдоль Транссибирской магистрали и федеральной автомобильной дороги «Иртыш».

Энергетики проложили новые электрические линии протяженностью более 3,3 километра по улицам Мелиораторов, 40 лет Октября и Трудовой. Наряду с этим, были установлены две современные комплектные трансформаторные подстанции, каждая мощностью 160 кВА. Общий объем инвестиций компании в данный проект составил около 16 миллионов рублей.

Читать полностью

В Новосибирской области энергетики демонтировали несанкционированные ВОЛС

В поселке Посевная Черепановского района специалисты компании «Россети Новосибирск» демонтировали несанкционированно установленные на энергетических объектах волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Ранее было установлено, что десятки опор линий электропередачи (ЛЭП) использовались для размещения телекоммуникационного оборудования без соответствующего разрешения.

Устранение незаконных линий связи позволило возобновить полноценное техническое обслуживание ЛЭП. Это, в свою очередь, снизило риски для надежности электроснабжения жителей поселка и предотвратило возможные повреждения линий электропередачи.

Читать полностью

Эксперты «Россети Новосибирск» ответили на вопросы потребителей

В честь Международного дня клиента, 19 марта, «Россети Новосибирск» организовали цикл вебинаров. В онлайн-мероприятиях приняли участие около ста потребителей, включая как представителей бизнеса, так и частных лиц.

В рамках вебинаров специалисты компании подробно осветили процесс технологического присоединения к электросетям, начиная от подачи заявки на новое подключение и заканчивая увеличением мощности существующих объектов. Были представлены современные клиентские сервисы, а также даны ответы на многочисленные вопросы, касающиеся учёта электроэнергии.

Читать полностью

Новосибирские энергетики отмечают рост энергоемкости подключаемых объектов

Подключение к электросетям остается одной из основных видов деятельности «Россети Новосибирск». В 2025 году энергетики осуществили 6 102 подключения различных объектов в Новосибирской области, с общей мощностью около 323 МВт. Это на 9% больше, чем в предыдущем году.

Специалисты компании отмечают тенденцию к увеличению заявок на подключение крупных и энергоемких объектов. Несмотря на небольшое сокращение общего числа подключений (-16% по сравнению с предыдущим периодом), общая задействованная мощность значительно возросла.

Читать полностью
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

Выручка профессиональных сибирских коллекторов за год выросла на 48%

Технологии

Новосибирские ученые объявили о создании вируса, разрушающего раковые клетки

Власть

Более 760 новосибирцев получат новое жилье взамен аварийного

Культура Общество

Задания Диктанта Победы в Новосибирске были сложными

Бизнес

В промышленном парке под Новосибирском планируют создать колледж

Общество

Услуги сантехников могут включить в квитанции ЖКХ в Новосибирске

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-4 начинает модернизацию турбогенератора

Город

Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске

Недвижимость

Эко-квартал «На Кедровой» растет: ключи от нового дома и строительство детского сада

Власть

Губернатор рассмотрел вопросы подготовки к празднованию в регионе 1 и 9 мая

Бизнес Власть Общество

Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Власть Общество

Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Бизнес

Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

Бизнес Власть Недвижимость

Строительство ресторана на месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске вновь продлили

Бизнес

«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей

Бизнес Общество

Зарплаты до миллиона: кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов

Общество

От урагана пострадали три района Новосибирской области

Общество

«Надеемся, что это не будет новодел»: в Новосибирске ремонт школы-памятника начали со сноса крыши и шатрового купола

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности