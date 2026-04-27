«Россети Новосибирск» рассказали о профессии на Всероссийской ярмарке вакансий

В середине апреля Новосибирская область и её столица стали площадками для проведения регионального этапа общероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». Это значимое событие, являющееся частью национального проекта «Кадры», собрало более 250 региональных работодателей, среди которых свою кадровую политику представила компания «Россети Новосибирск».

Ярмарка прошла в формате прямой диалог между соискателями и представителями компаний. Участники имели возможность свободно обсуждать рабочие вопросы и проходить экспресс-собеседования, предварительно заполнив анкету. HR-специалисты энергетической компании провели личные встречи с тысячами потенциальных сотрудников.

Мероприятия проходили одновременно в Новосибирске и ряде районных центров, таких как Чулым, Карасук, Купино и Чистоозерное. В общей сложности, региональный этап привлек не менее 6 тысяч человек, ищущих трудоустройство, включая 1,5 тысячи студентов и выпускников. Особое внимание было уделено участникам специальной военной операции.

Компания «Россети Новосибирск» представила информацию о востребованных специальностях, уровне оплаты труда и возможностях карьерного роста. Также были освещены корпоративная культура, образовательные инициативы, спортивные и культурные программы.

Параллельно с ярмаркой, компания активно занималась профориентационной работой с молодежью, организуя экскурсии для старшеклассников. Школьники знакомились с работой диспетчерской службы, процессом энергоснабжения, современным оборудованием и примеряли экипировку энергетиков, а также узнавали о перспективных профессиях в энергетической отрасли.

Подобные мероприятия подчеркивают стремление компании привлекать квалифицированные кадры, инвестировать в развитие молодежи и популяризировать рабочие профессии.