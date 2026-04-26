27 апреля истекает срок сдачи отчётов по зарплате за первый квартал 2026 года

До 27 апреля предпринимателям необходимо сдать отчеты в ИФНС за первый квартал 2026 года. Всего в службу должно поступить семь документов: декларация по НДС, расчет по страховым взносам, расчет 6-НДФЛ, декларации по налогу на прибыль организаций и по УСН за 2025 год (для ИП), декларации по туристическому и водному налогу.

Расчёт по страховым взносам представляют организации и ИП, которые выплачивали зарплату своим сотрудникам. При этом способ подачи зависит от количества застрахованных лиц. Так, если сотрудников больше одиннадцати, то РСВ подаётся в электронном виде, если 10 и меньше, то в бумажном или электронном.

Напомним, что с этого года для представителей малого и среднего бизнеса, основной вид деятельности которых включен в перечень, утвержденный Правительством РФ, вводится новый код тарифа — 32. Ранее для них применялся тариф 20.

Оплачивать страховые взносы придется и директору, даже если он не является наемным работником и не получает заработную плату. В этом случае сумма взноса рассчитывается исходя из федерального МРОТ (27 093 рубля).

Добавим, что за нарушение срока сдачи отчётов начисляются штрафы. Но даже добросовестные налогоплательщики не могут быть уверены в том, что плюсом к уплаченной сумме не получат налоговые доначисления. Так, Новосибирская область попала в лидеры по объему налоговых доначислений за 2025 год. Регион занял первое место в округе — 14,2 млрд рублей. Средняя сумма доначислений в Новосибирске выросла на 60% — до 122,6 млн рублей. Это также самый высокий показатель в округе.

