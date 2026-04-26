27 апреля истекает срок сдачи отчётов по зарплате за первый квартал 2026 года

В первую очередь нужно произвести расчет по страховым взносам

До 27 апреля предпринимателям необходимо сдать отчеты в ИФНС за первый квартал 2026 года. Всего в службу должно поступить семь документов: декларация по НДС, расчет по страховым взносам, расчет 6-НДФЛ, декларации по налогу на прибыль организаций и по УСН за 2025 год (для ИП), декларации по туристическому и водному налогу.

Расчёт по страховым взносам представляют организации и ИП, которые выплачивали зарплату своим сотрудникам. При этом способ подачи зависит от количества застрахованных лиц. Так, если сотрудников больше одиннадцати, то РСВ подаётся в электронном виде, если 10 и меньше, то в бумажном или электронном.

Напомним, что с этого года для представителей малого и среднего бизнеса, основной вид деятельности которых включен в перечень, утвержденный Правительством РФ, вводится новый код тарифа — 32. Ранее для них применялся тариф 20.

Оплачивать страховые взносы придется и директору, даже если он не является наемным работником и не получает заработную плату. В этом случае сумма взноса рассчитывается исходя из федерального МРОТ (27 093 рубля).

Добавим, что за нарушение срока сдачи отчётов начисляются штрафы. Но даже добросовестные налогоплательщики не могут быть уверены в том, что плюсом к уплаченной сумме не получат налоговые доначисления. Так, Новосибирская область попала в лидеры по объему налоговых доначислений за 2025 год. Регион занял первое место в округе — 14,2 млрд рублей. Средняя сумма доначислений в Новосибирске выросла на 60% — до 122,6 млн рублей. Это также самый высокий показатель в округе.

Ранее редакция сообщала о том, что прибыль бизнеса принесла в бюджет Новосибирской области 20 миллиардов. 

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : налоги

За три месяца горожане выпили 106 тонн альтернативного молока
В центре Новосибирска закрывается еще один бар

В центре Новосибирска закрывается еще один бар

Бар Melomel открылся на цокольном этаже по адресу Красный проспект, 24 в 2021 году. С самого начала заведение позиционировало себя, как первый в России бар-мидерия, где можно попробовать алкогольные напитки на основе мёда с добавлением фруктов и ягод (миды и меломели), а также крафтовое пиво и сидр. Помимо напитков посетителям предлагали бургеры, горячие блюда, традиционные закуски к пиву и даже супы.

25 апреля на своей страничке в соцсетях представители клуба сообщили о закрытии заведения.

За три месяца горожане выпили 106 тонн альтернативного молока

За первый квартал 2026 года жители столицы Сибири выпили 39 тонн альтернативного молока с миндальным вкусом. Вторым по популярности стал кокос, 30 тонн такого напитка приобрели новосибирцы. На третьем месте с показателем 14 тонн оказался вкус фисташкового пломбира. Замыкают пятерку лидеров банан (8 тонн) и карамель (5 тонн). Об этом рассказали аналитики компании «Логика молока».

Если брать показатели в целом по стране, то за январь-март 2026 года россияне выпили 5 920 тонн альтернативного молока. Новосибирск показал результат в 106 тонн.

Вход без выхода: самозанятые новосибирцы опасаются проекта добровольного страхования

В Министерстве труда и социальной защиты РФ подвели промежуточные итоги пилотного проекта по добровольному страхованию самозанятых. Эксперимент, позволяющий получать выплаты по больничным листам, стартовал 1 января 2026 года и за первые три месяца в него вступило всего 0,2% россиян.

Если перевести процентное соотношение в цифры, то из 16 миллионов официально зарегистрированных самозанятых в проекте приняли участие 24900 самозанятых, а выплачивать взносы начали только 19700 из них. Таким образом, в фонд социального страхования поступило чуть более 25 миллионов рублей.

Квартира за стройматериалы: застройщики рассчитываются с подрядчиками квадратными метрами в Новосибирске

Об избытке предложения на рынке новостроек рассказал на этой неделе руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. Финансист уверен, что снижение ключевой ставки не поможет вернуть покупателей на рынок строящихся квартир, так как у девелоперов скопились сотни тысяч квадратных метров готового жилья.

На этом фоне независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев привел неутешительную статистику: с ноября 2025 года в Новосибирской области соотношение между продажами и выводом новых проектов уменьшилось на 35%. А буквально за февраль-март 2026 года региональные застройщики запустили в продажу еще 5166 квартир, общая площадь которых превышает 280 тыс. кв. метров. При этом, за первый квартал полностью им удалось продать всего 3204 квартиры.

В Васюганском заповеднике Новосибирской области установили первую метеостанцию

Автор: Юлия Данилова

В заповеднике «Васюганский», который расположен сразу в двух регионах Сибири — Томской и Новосибирской областях — появилась первая метеостанция. Измерительный комплекс предоставлен одним из ведущих институтов РАН, осуществляющим исследования в области климатических систем — ИМКЭС СО РАН. Об этом сообщила пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

— Оборудование будет не только измерять и накапливать данные традиционных метеопараметров, но и определять уровень болотных вод, а также температуру в приповерхностных слоях торфа, — пояснил заместитель директора по научной работе и государственному мониторингу заповедника «Васюганский» Михаил Здвижков.

Туристов на Горном Алтае смогут принимать более 1500 гостиниц и отелей

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день в Единый реестр классифицированных средств размещения Росаккредитации включены более полутора тысяч объектов, расположенных в Республике Алтай, которые могут принимать туристов. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития республики Ольга Филипенкова. Для сравнения, на 1 января 2025 их было 168.

— Объекты добавляются в реестр каждый день. Мы считаем, что это очень важно для гостей, чтобы они могли выбрать объект размещения уровень которого соответствовал бы заявленному в информационных материалах. Уверены, что за май это количество возрастет, — добавила она.

