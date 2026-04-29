Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в Новосибирском филиале Банка Уралсиб

Дата:

28 апреля в Новосибирском филиале Банка Уралсиб прошел мастер-класс для сотрудников по оказанию первой помощи, организованный Новосибирским отделением общественной организации «Российский Красный Крест»

Банк УралсибИнструктор по первой помощи Российского Красного Креста рассказал уралсибовцам о симптомах, при которых необходимо оказывать первую помощь, таких как отсутствие сознания, остановка сердца, наружное кровотечение, инородные тела в верхних дыхательных путях, травмы различных областей тела. Сотрудники банка смогли на практике закрепить полученные знания, научились определять признаки жизни у пострадавшего, проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, а также оказывать помощь при различных травмах.

«Проведение подобных мастер-классов способствует повышению уровня знаний сотрудников компаний Новосибирска в области безопасности жизнедеятельности и формированию у них навыков оказания первой помощи. Это особенно важно сегодня, ведь риск возникновения чрезвычайных ситуаций остаётся высоким», — прокомментировал сотрудник Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Федоров Алексей.

«Мероприятие вызвало большой интерес у сотрудников Уралсиба. Я считаю, что умение оказывать первую помощь очень важно. Часто возникают ситуации, когда быстрое реагирование и правильно оказанная помощь могут спасти жизнь», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Erid: F7NfYUJCUneTVwpNgFJU

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

907
0
0
Предыдущая статья
Как в 2026 году узнать, где воевал, где погиб родственник в ВОВ: базы данных и инструкции экспертов
Следующая статья
T2 собрала все мессенджеры и соцсети в одно окно и предлагает это бизнесу Сибири

Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

В первом квартале 2026 года почти 12 тысяч предпринимателей Сибири вернули часть расходов на эквайринг благодаря программе компенсации НДС от Сбера. Наибольшую активность проявили бизнес-сообщества Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Программа действует на постоянной основе. Подключиться и получить выплату можно в любой момент через веб-версию или мобильное приложение СберБизнес. Более того, мера поддержки пользуется спросом у новых клиентов: свыше половины предпринимателей, заключивших договор эквайринга в первом квартале, уже воспользовались этой возможностью.

Читать полностью

Банк Уралсиб предлагает новые универсальные терминалы для торгового эквайринга

Универсальность и многофункциональность Aisino A90 позволяет эффективно использовать его в различных сферах бизнеса: в магазинах, кафе, службах доставки, общественном питании и других сегментах – как стационарно, так и в мобильном варианте.

Ключевые преимущества терминала:

Читать полностью

Банк Уралсиб в Новосибирске стал лауреатом премии «ЭКО Лидер»

Новосибирский филиал Банка Уралсиб получил награду «За активное участие в экологических акциях Новосибирской области».

Новосибирский филиал Банка Уралсиб с 2021 года является членом Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, поддерживает различные экологические инициативы региона. В марте этого года Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал участником двух благотворительных акций – «Дай лапу, друг» и экологического субботника в зоопарке.    В рамках акции «Дай лапу, друг» сотрудники Уралсиба собрали более ста килограммов гречневой, рисовой и перловой крупы   и передали в собачий приют Академгородка, где сегодня содержится более 250 питомцев.

Читать полностью

Около четверти миллиона сибиряков взяли деньги до зарплаты в Сбере в первом квартале 2026 года

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн — приходить в отделение банка и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — банк напомнит о списании за два дня.

В первом квартале 2026 года сервисом «Деньги до зарплаты» воспользовались почти 250 тысяч сибиряков воспользовались. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читать полностью

Банк Уралсиб снизил ставки по рефинансированию ипотеки

«Уже с конца прошлого года, по мере снижения ключевой ставки, мы видим рост спроса на программу рефинансирования ипотечных кредитов, – отмечает руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова. – При рефинансировании у клиента есть возможность не только снизить ставку, но и увеличить срок кредитования, тем самым оптимизировав платёжную нагрузку. В Уралсибе при рефинансировании ипотеки стороннего банка можно также получить дополнительную сумму на погашение прочих кредитов (потребительские, авто, кредитные карты) или на личные цели, что позволит сделать управление совокупной кредитной задолженностью более эффективным и комфортным для клиента».

Такая же минимальная ставка действует и по собственным рыночным ипотечным программам банка. Ипотечный кредит (ПСК 18,089 – 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Читать полностью

У пользователей изменились платежные привычки

С увеличением спроса на альтернативные платежные решения, доля транзакций с использованием банковских карт в России, как ожидается, сократится. Такое мнение высказала Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, в беседе с изданием РБК.

Она отметила, что в последнее время покупательское поведение россиян претерпело существенные изменения: граждане стали отдавать предпочтение иным методам оплаты, таким как Система быстрых платежей (СБП), платежи по QR-кодам, использование биометрических данных и специализированных платежных сервисов.

Читать полностью
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

T2 собрала все мессенджеры и соцсети в одно окно и предлагает это бизнесу Сибири

Общество

Как в 2026 году узнать, где воевал, где погиб родственник в ВОВ: базы данных и инструкции экспертов

Общество

В Новосибирске к полету 9 мая готовят советские самолеты МиГ-3 и Ил-2

Общество

НГМУ в 2026 году возобновит подготовку врачей для службы скорой помощи

Бизнес Общество

Салоны красоты для питомцев набирают обороты в Новосибирске

Общество

За нарушение пожарной безопасности возбуждено 135 дел в Новосибирской области

Общество

Казармы в Новосибирском военном училище построят к новому учебному году

Бизнес Власть Недвижимость

Новостройки в России предлагают отдавать под управление застройщикам навечно

Город Общество Право&Порядок

Вандалов, разгромивших Калининский сквер, ищут в Новосибирске

Власть

Домашние задания в новосибирских школах предлагают отменить

Власть Общество

В Колыванском районе Новосибирской области ввели режим ЧС из-за паводка

Власть Отставки и назначения

Экс-глава Здвинского района получил должность в правительстве Новосибирской области

Общество

В лесопарке под Новосибирском начали сносить аварийные деревья

Бизнес Власть Общество

Движение самокатов на День Победы запретят в Новосибирске

Общество

Дату окончания отопительного сезона назвали в Новосибирске

Власть Город

Генеральную схему развития метро Новосибирска откорректировали

Бизнес Недвижимость

Участок на Волховской в Новосибирске выставили на торги под КРТ

Бизнес Промышленность

Свыше 78 тысяч новосибирцев работают на опасных производствах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности