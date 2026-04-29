Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в Новосибирском филиале Банка Уралсиб

Инструктор по первой помощи Российского Красного Креста рассказал уралсибовцам о симптомах, при которых необходимо оказывать первую помощь, таких как отсутствие сознания, остановка сердца, наружное кровотечение, инородные тела в верхних дыхательных путях, травмы различных областей тела. Сотрудники банка смогли на практике закрепить полученные знания, научились определять признаки жизни у пострадавшего, проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, а также оказывать помощь при различных травмах.

«Проведение подобных мастер-классов способствует повышению уровня знаний сотрудников компаний Новосибирска в области безопасности жизнедеятельности и формированию у них навыков оказания первой помощи. Это особенно важно сегодня, ведь риск возникновения чрезвычайных ситуаций остаётся высоким», — прокомментировал сотрудник Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Федоров Алексей.

«Мероприятие вызвало большой интерес у сотрудников Уралсиба. Я считаю, что умение оказывать первую помощь очень важно. Часто возникают ситуации, когда быстрое реагирование и правильно оказанная помощь могут спасти жизнь», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.