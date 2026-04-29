В майские праздники энергетики будут работать в усиленном режиме

В преддверии длительных выходных, посвященных майским праздникам, компания «Россети Новосибирск» предприняла шаги по усиленному контролю за функционированием электросетевой инфраструктуры региона. Главный инженер Владимир Герасимов на заседании штаба ПАО «Россети» по обеспечению бесперебойного энергоснабжения потребителей представил отчет о готовности энергетиков Новосибирской области к работе в нестандартных условиях предстоящих торжеств.

Особое внимание уделяется мониторингу состояния энергетического оборудования и проверке работоспособности электроустановок. В случае возникновения аварийных ситуаций, для проведения восстановительных работ мобилизованы 202 бригады, включающие 783 специалиста. В их распоряжении находятся 455 единиц техники. Кроме того, для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов предусмотрено 14 мобильных резервных источников питания общей мощностью 2,7 МВт. Весь персонал прошел инструктаж, обеспечен необходимым оборудованием, а готовность спецтехники и систем связи была тщательно проверена.

С 30 апреля по 4 мая в компании действует режим «технологической тишины». Плановые работы и переключения приостановлены, за исключением экстренных мероприятий, направленных на предотвращение и устранение технологических нарушений. Приоритетное внимание будет уделено энергоснабжению районов, подверженных риску половодья и высокого уровня пожарной опасности, а также объектов социальной сферы и мест массового отдыха граждан.

В случае обнаружения нарушений в электроснабжении или повреждений в период праздничных и выходных дней, информация может быть оперативно передана по круглосуточной бесплатной «Светлой линии» по телефону 8-800-220-0-220 или через единый номер экстренных служб 112.

Актуальную информацию о временных ограничениях электроснабжения и прогнозируемых сроках восстановления можно получить: