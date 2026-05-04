Андрей Травников призвал чиновников принять участие в сборе средств для военных

Губернатор Андрей Травников поддержал инициативу по сбору средств для военнослужащих. Поводом стал призыв женского совета 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа. Глава региона предложил чиновникам всех уровней перевести однодневный заработок на закупку техники и снаряжения.

— Уважаемые коллеги, в прошлом году мы дважды проводили сбор в интересах нашей геройской 24-й гвардейской бригады и в интересах наших мобилизационных полков. В этом году эти акции нужно повторить. Полностью поддерживаю инициативу, часть заработной платы давайте переведём на приобретение необходимого оборудования, — отметил Андрей Травников.

Такая практика в регионе уже действовала. Год назад государственные и муниципальные служащие Новосибирской области собрали для той же бригады более 20 миллионов рублей. На эти деньги закупили 65 беспилотников, современные средства связи, антидроновые накидки и другое оснащение. Ещё 17 миллионов рублей направили на поддержку мобилизационных полков.

Средства пойдут на приобретение оборудования, которое сейчас особенно нужно бойцам.

Перечислить деньги можно через Новосибирскую областную общественную организацию «Социальное партнёрство».