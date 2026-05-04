Андрей Травников призвал чиновников принять участие в сборе средств для военных

В регионе повторяют прошлогоднюю акцию с перечислением однодневного заработка на нужды СВО

Губернатор Андрей Травников поддержал инициативу по сбору средств для военнослужащих. Поводом стал призыв женского совета 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа. Глава региона предложил чиновникам всех уровней перевести однодневный заработок на закупку техники и снаряжения.

— Уважаемые коллеги, в прошлом году мы дважды проводили сбор в интересах нашей геройской 24-й гвардейской бригады и в интересах наших мобилизационных полков. В этом году эти акции нужно повторить. Полностью поддерживаю инициативу, часть заработной платы давайте переведём на приобретение необходимого оборудования, — отметил Андрей Травников.

Такая практика в регионе уже действовала. Год назад государственные и муниципальные служащие Новосибирской области собрали для той же бригады более 20 миллионов рублей. На эти деньги закупили 65 беспилотников, современные средства связи, антидроновые накидки и другое оснащение. Ещё 17 миллионов рублей направили на поддержку мобилизационных полков.

Средства пойдут на приобретение оборудования, которое сейчас особенно нужно бойцам.

Перечислить деньги можно через Новосибирскую областную общественную организацию «Социальное партнёрство».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и обязал мэрию Новосибирска в течение трех месяцев создать лесную охрану городских лесов. Также муниципалитет должен утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на ее осуществление, и график патрулирования на 2026 год. Об этом сообщила областная прокуратура.

На территории города расположены Новосибирское и Академическое городские лесничества. В их состав входят защитные леса, имеющие особо ценное значение и особый правовой режим использования. Однако, системное патрулирование этих зеленых зон не осуществляется.

Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские компании сферы общественного питания получили новую меру поддержки. Согласно закону, подписанному президентом РФ, предприниматели, работающие на упрощенной и патентной системах налогообложения, освобождаются от уплаты НДС. Мера действует до 31 декабря 2026 года. Льгота актуальна для бизнеса, который стал плательщиком НДС в 2026 году.

— При этом доходы общепита, который претендует на льготу, за 2025 год не должны превышать 60 миллионов рублей, а доля выручки от услуг общепита в общем доходе компании должна составлять не менее 70%, — уточнили в Минэкономразвития Новосибирской области.

Новосибирцам станет сложнее взять ипотеку без первого взноса

Автор: Оксана Мочалова

Банк России ввел новые ограничения для выдачи ипотеки и займов под залог недвижимости. Регулятор опубликовал значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на третий квартал 2026 года.

Под новые правила попадают: ипотека на строящееся и готовое жилье в многоквартирных домах, кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевые потребительские займы под залог недвижимости. Главная цель — снизить долю самых рискованных кредитов, по которым растет просрочка.

Патент для ИП в Новосибирске подорожает с 2027 года

Автор: Оксана Мочалова

Спустя два года после того, как стоимость патента для некоторых предпринимателей взлетела более чем в 10 раз, региональный минфин вновь предлагает изменить правила расчета налога. Только теперь — плавно и по заранее объявленной формуле. Проект закона, вынесенный на публичные консультации с 4 по 25 мая 2026 года, предполагает увеличение потенциально возможного годового дохода — той самой базы, от которой считается 6-процентный налог по патенту.

Сейчас для предпринимателя, работающего в Новосибирске с одним наемным сотрудником, потенциальный доход составляет 528 300 рублей в год. По проекту закона эта цифра вырастет до 566 900 рублей. Для тех, кто ведет бизнес без работников, базовый доход поднимется с 1 404 750 до 1 503 200 рублей. Рост в среднем составляет около 7% — примерно на столько же за последние годы увеличились МРОТ и потребительские цены.

Систему контроля эффективности вакцинации животных в Сибири нужно совершенствовать

Автор: Юлия Данилова

Ряд регионов Сибири в конце прошлого года столкнулся с особо опасным заболеванием животных, эпизоотическая ситуация оставалась напряженной в течение всего первого квартала 2026 года. В ряде субъектов ситуацию удалось купировать максимально оперативно, на некоторых территориях её развитие привело к достаточно серьёзным экономическим последствиям. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко на совещании по вопросам обеспечения эпизоотического благополучия в регионах округа.

— Аппарат полномочного представителя еще в начальной стадии активно включился в работу по предотвращению распространения заболевания — было налажено межведомственное взаимодействие, сформулированы предложения по усилению контроля и предупреждению заноса опасных заболеваний животных, — отметил Головко.

Самые большие зарплаты на предприятиях мэрии Новосибирска у преемника «Метро МиР»

Автор: Юлия Данилова

У директоров МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» (два директора за год) среднемесячная зарплата в 2025 году составляла 267-268 тысяч, у главбуха — почти 167. Учреждение создано в 2024 году для замены МП «Метро МиР», которое сейчас находится в процедуре банкротства.

Директора МКУ «Гормост» (за год сменились двое) в 2025 году получали в среднем от 246 до 259 тысяч рублей, главбух (двое) — 138-140 тысяч.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

