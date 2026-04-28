Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Незаконное оптоволокно может оставить поселок в пригороде Новосибирска без света

Дата:

За первые четыре месяца 2026 года энергетиками было обнаружено свыше 18 тысяч несанкционированно проложенных провайдерами волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах электропередачи (ЛЭП)

Эта цифра отражает не только статистику, но и реальные угрозы для бесперебойного энергоснабжения, особенно социально значимых объектов, а также для нормальной эксплуатации электрических сетей.

В пригородах Новосибирска специалисты «Россети Новосибирск» не впервые сталкиваются с проблемами, вызванными установкой неучтенных линий связи. Это регулярно приводит к срывам или переносам запланированных работ на электросетях. Недавний случай произошел в поселке Приобский, где доступ к верхней части опоры ЛЭП оказался заблокирован из-за хаотично нагроможденных оптических кабелей и излишков оборудования связи, смонтированных провайдером без какого-либо согласования с энергетиками.

Невозможность использования стандартного оборудования для подъема на опору заставила бригаду вызывать автогидроподъемник. Хотя в данном случае проблему удалось решить с привлечением дополнительной техники, что привело лишь к небольшому смещению сроков на летний период, характеризующийся высокой загруженностью спецтранспорта, а это может существенно осложнить подобные ситуации. Обнаружение несанкционированных подвесов способно вызвать необходимость повторного выезда и неопределенные задержки в обслуживании ЛЭП.

Острота проблемы могла бы проявиться гораздо сильнее, если бы сотрудники специалисты прибыли не для плановых работ, а для ликвидации аварии. В таких критических ситуациях каждая минута на счету. Бригада, готовая оперативно восстановить подачу электричества, могла бы столкнуться с невозможностью добраться до поврежденного участка из-за тех же незаконных ВОЛС, что привело бы к длительному отключению потребителей, пока доставляется спецтехника.

В ответ на сложившуюся ситуацию компания предпринимает решительные шаги. Несанкционированное оборудование, препятствующее работам на электросетях, будет демонтироваться, причем ответственность за перебои в услугах связи ляжет на недобросовестных провайдеров.

С операторами связи, готовыми легализовать свои ВОЛС в соответствии с техническими требованиями для совместного размещения, сетевая организация поддерживает конструктивный диалог. Для начала процесса легализации необходимо направить заявку на электронный адрес info@eseti.ru.

Легальное сотрудничество энергетиков и операторов связи выгодно всем: оно обеспечивает безопасность энергосистемы, повышает качество услуг связи и упрощает обслуживание инфраструктуры. Конечными бенефициарами становятся потребители, которые получают надежное электроснабжение и стабильную связь.

Фото предоставлено пресс-службой Россети Новосибирск. Автор фото: Максим Богатырев

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности