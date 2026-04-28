Незаконное оптоволокно может оставить поселок в пригороде Новосибирска без света

Эта цифра отражает не только статистику, но и реальные угрозы для бесперебойного энергоснабжения, особенно социально значимых объектов, а также для нормальной эксплуатации электрических сетей.

В пригородах Новосибирска специалисты «Россети Новосибирск» не впервые сталкиваются с проблемами, вызванными установкой неучтенных линий связи. Это регулярно приводит к срывам или переносам запланированных работ на электросетях. Недавний случай произошел в поселке Приобский, где доступ к верхней части опоры ЛЭП оказался заблокирован из-за хаотично нагроможденных оптических кабелей и излишков оборудования связи, смонтированных провайдером без какого-либо согласования с энергетиками.

Невозможность использования стандартного оборудования для подъема на опору заставила бригаду вызывать автогидроподъемник. Хотя в данном случае проблему удалось решить с привлечением дополнительной техники, что привело лишь к небольшому смещению сроков на летний период, характеризующийся высокой загруженностью спецтранспорта, а это может существенно осложнить подобные ситуации. Обнаружение несанкционированных подвесов способно вызвать необходимость повторного выезда и неопределенные задержки в обслуживании ЛЭП.

Острота проблемы могла бы проявиться гораздо сильнее, если бы сотрудники специалисты прибыли не для плановых работ, а для ликвидации аварии. В таких критических ситуациях каждая минута на счету. Бригада, готовая оперативно восстановить подачу электричества, могла бы столкнуться с невозможностью добраться до поврежденного участка из-за тех же незаконных ВОЛС, что привело бы к длительному отключению потребителей, пока доставляется спецтехника.

В ответ на сложившуюся ситуацию компания предпринимает решительные шаги. Несанкционированное оборудование, препятствующее работам на электросетях, будет демонтироваться, причем ответственность за перебои в услугах связи ляжет на недобросовестных провайдеров.

С операторами связи, готовыми легализовать свои ВОЛС в соответствии с техническими требованиями для совместного размещения, сетевая организация поддерживает конструктивный диалог. Для начала процесса легализации необходимо направить заявку на электронный адрес info@eseti.ru.

Легальное сотрудничество энергетиков и операторов связи выгодно всем: оно обеспечивает безопасность энергосистемы, повышает качество услуг связи и упрощает обслуживание инфраструктуры. Конечными бенефициарами становятся потребители, которые получают надежное электроснабжение и стабильную связь.