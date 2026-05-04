В Новосибирской области проснулись гадюки — они выползают к дачам

В Новосибирской области начался сезон повышенного риска встречи с гадюками. Змеи проснулись после зимней спячки и сейчас перемещаются в поисках партнеров, нередко оказываясь на дачных участках и в коттеджных поселках.

Уже зарегистрировано несколько случаев, когда змей встречали рядом с дачами и жилыми домами. Типичную историю рассказала Infopro54 биолог Елена Шнайдер, которая вместе с волонтерами Центра реабилитации диких животных вывозила одну из гадюк с территории коттеджного поселка.

— У нас есть в коттеджном поселке в Искитимском районе участок на краю оврага. И уже года четыре мы оттуда получаем сигналы о гадюках. На участке есть яма, в которую хозяйка сгребает листья. И вот эта яма — просто центр притяжения для змей. Женщина сначала звонила нам, просила помочь. Мы приезжали, ловили их, увозили буквально одну за другой. Потом хозяйка участка научилась сама ловить гадюк с помощью специальных щипцов. Сейчас уже просто нам звонит и говорит: «Девочки, я очередную поймала, приезжайте, забирайте!» Выпускать она их сама пока не рискует, поэтому мы приезжаем к ней с маленькой клеточкой, сажаем туда гадюку и везем ее на какую-нибудь хорошо прогретую поляну, — говорит биолог, председатель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.

Именно в мае шансы увидеть гадюку особенно высоки. Обычно довольно скрытная и точно не ищущая встречи с человеком змея часто устраивается на открытых пространствах.

— Они «оттаяли» и сейчас активно ползают, метки оставляют и ищут друг друга. В мае они отогреваются, поэтому часто устраиваются на открытых участках, чтобы полежать под солнышком. Они еще слишком вялые, чтоб прямо бодро убегать от человека, — объясняет биолог.

Специалисты подчеркивают: в обычных условиях, когда гадюка активна и согрета, она старается избегать встречи с человеком. Шум шагов по лесной подстилке заставляет ее уползать. Опасность может возникать именно в ситуациях, когда змею застают врасплох или пытаются схватить.

На территории Новосибирской области из семейства гадюковых обитает один вид — обыкновенная гадюка. Она встречается на всей территории региона, предпочитая смешанные и хвойные леса, окраины болот, берега водоемов, а также зарастающие вырубки и гари. Нередко гадюки селятся вблизи дачных участков и садоводств, особенно если рядом есть лесной массив или овраг. Вид занесен в Красную книгу Новосибирской области. При встрече со змеей специалисты рекомендуют не пытаться ее поймать или убить, а спокойно отойти — гадюка не агрессивна и кусает только в случае прямой угрозы.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирск вернулись сапсаны. Самые быстрые птицы в мире гнездятся в черте города.