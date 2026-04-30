Банк Уралсиб увеличил выдачи по рыночным ипотечным программам в 1,8 раза

Доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 80%. Наиболее востребованной у клиентов сегодня является программа кредитования на покупку вторичного жилья

Банк УралсибБанк Уралсиб по итогам 1 квартала 2026 года увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 7,5 млрд рублей. Доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 80%. Наиболее востребованной у клиентов сегодня является программа кредитования на покупку вторичного жилья.

В 2025 году Уралсиб сфокусировался на развитии ипотечного кредитования в рамках собственных программ, в итоге объем выдач по ним за 2025 год вырос в 4,8 раза. Банк по итогам года вошел в Топ-10 ипотечного рынка по объемам выдач и портфелю (Русипотека, Эксперт РА).

В 2026 году Банк Уралсиб продолжает улучшать условия по ипотечным кредитам. Сейчас ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ (ПСК* 18,156% – 25,931% годовых на покупку готового, ПСК 18,089% – 25,584% годовых на покупку строящегося) можно получить по ставке от 17,89% годовых. Такая же минимальная ставка действует и по рефинансированию ипотеки другого банка (ПСК 18,099 – 33,256% годовых), которое можно оформить по ставке от 17,89% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*ПСК – полная стоимость кредита

Erid: F7NfYUJCUneTVwvth5Rb

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в Новосибирском филиале Банка Уралсиб

Инструктор по первой помощи Российского Красного Креста рассказал уралсибовцам о симптомах, при которых необходимо оказывать первую помощь, таких как отсутствие сознания, остановка сердца, наружное кровотечение, инородные тела в верхних дыхательных путях, травмы различных областей тела. Сотрудники банка смогли на практике закрепить полученные знания, научились определять признаки жизни у пострадавшего, проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, а также оказывать помощь при различных травмах.

«Проведение подобных мастер-классов способствует повышению уровня знаний сотрудников компаний Новосибирска в области безопасности жизнедеятельности и формированию у них навыков оказания первой помощи. Это особенно важно сегодня, ведь риск возникновения чрезвычайных ситуаций остаётся высоким», - прокомментировал сотрудник Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Федоров Алексей.

Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

В первом квартале 2026 года почти 12 тысяч предпринимателей Сибири вернули часть расходов на эквайринг благодаря программе компенсации НДС от Сбера. Наибольшую активность проявили бизнес-сообщества Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Программа действует на постоянной основе. Подключиться и получить выплату можно в любой момент через веб-версию или мобильное приложение СберБизнес. Более того, мера поддержки пользуется спросом у новых клиентов: свыше половины предпринимателей, заключивших договор эквайринга в первом квартале, уже воспользовались этой возможностью.

Банк Уралсиб предлагает новые универсальные терминалы для торгового эквайринга

Универсальность и многофункциональность Aisino A90 позволяет эффективно использовать его в различных сферах бизнеса: в магазинах, кафе, службах доставки, общественном питании и других сегментах – как стационарно, так и в мобильном варианте.

Ключевые преимущества терминала:

Банк Уралсиб в Новосибирске стал лауреатом премии «ЭКО Лидер»

Новосибирский филиал Банка Уралсиб получил награду «За активное участие в экологических акциях Новосибирской области».

Новосибирский филиал Банка Уралсиб с 2021 года является членом Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, поддерживает различные экологические инициативы региона. В марте этого года Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал участником двух благотворительных акций – «Дай лапу, друг» и экологического субботника в зоопарке.    В рамках акции «Дай лапу, друг» сотрудники Уралсиба собрали более ста килограммов гречневой, рисовой и перловой крупы   и передали в собачий приют Академгородка, где сегодня содержится более 250 питомцев.

Около четверти миллиона сибиряков взяли деньги до зарплаты в Сбере в первом квартале 2026 года

Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн — приходить в отделение банка и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — банк напомнит о списании за два дня.

В первом квартале 2026 года сервисом «Деньги до зарплаты» воспользовались почти 250 тысяч сибиряков воспользовались. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Банк Уралсиб снизил ставки по рефинансированию ипотеки

«Уже с конца прошлого года, по мере снижения ключевой ставки, мы видим рост спроса на программу рефинансирования ипотечных кредитов, – отмечает руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова. – При рефинансировании у клиента есть возможность не только снизить ставку, но и увеличить срок кредитования, тем самым оптимизировав платёжную нагрузку. В Уралсибе при рефинансировании ипотеки стороннего банка можно также получить дополнительную сумму на погашение прочих кредитов (потребительские, авто, кредитные карты) или на личные цели, что позволит сделать управление совокупной кредитной задолженностью более эффективным и комфортным для клиента».

Такая же минимальная ставка действует и по собственным рыночным ипотечным программам банка. Ипотечный кредит (ПСК 18,089 – 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ можно получить по ставке от 17,89% годовых.

