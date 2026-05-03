Аллергикам приготовиться: новосибирские ученые предупредили об аномальном количестве березовой пыльцы

В Академгородке учёные зафиксировали рекордное количество пыльцы берёзы в этом году. Необычайный всплеск связан с аномально сухими, жаркими и ветреными погодными условиями. Об этом стало известно 3 мая из телеграм-канала «Советник СО РАН».

Пыльца берёзы, выделяемая в процессе цветения, является одним из наиболее агрессивных аллергенов, существенно осложняя жизнь людям с аллергией.

Лучшим решением будет переждать цветение берёз у моря. К сожалению, такая возможность есть далеко не у всех. Людям с аллергией рекомендуется носить медицинские маски или респираторы и как можно чаще принимать душ. Сильный дождь способен немного снизить концентрацию пыльцы в атмосфере.

— Нужен сильный дождь! В Новосибирской области и Алтайском крае обещают на 5 мая 2026 года, — говорится в сообщении.

