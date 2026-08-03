Новосибирскому производителю пива добавили почти 400 млн рублей налогов

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области была завершена выездная налоговая проверка в отношении участника пивоваренной отрасли, у которого объемы фактически произведенного и реализованного пива значительно превышали показатели, отраженные в налоговом и бухгалтерском учете. Эта работа проводится в рамках оценки деятельности участников рынка по отраслевому принципу, пояснили в пресс-службе УФНС региона в ответ на запрос Infopro54.

— Установлено, что указанный налогоплательщик реализовывал подакцизную продукцию под видом безалкогольной продукции. Сумма доначисленных налогов составила 397,8 млн рублей, — говорится в ответе, полученном редакцией.

О какой компании идет в речь в УФНС не уточнили.

Стоит отметить, что пилотный проект в отношении производителей пивоваренной продукции области стартовал в 2024 году. В результате, платежи компаний отрасли выросли в два раза в сравнении с 2023 годом, в 2025 году — на треть по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в 2024 году производителями пива было дополнительно задекларировано 29 млн литров напитка, сумма акциза увеличилась на 800 млн рублей, а в 2025 году по сравнению с предыдущим годом прирост задекларированного объема производства и реализации пивной продукции превысил 16 млн литров, суммы акцизов выросли на 367 млн рублей.

— Прирост объема выпуска пивоваренной продукции в 2025 году наблюдался у 70% от общего количества производителей пива в Новосибирской области, — констатировали в налоговой.

После проведенных контрольных мероприятий добровольно уточнили свои налоговые обязательства, а также изменили модель бизнеса 15 производителей Новосибирска. С 2023 года по текущий период 2026 года эти компании дополнительно уплатили в бюджет Российской Федерации налоги на сумму свыше 548 млн рублей.

Напомним, на налоговом форуме в ноябре 2025 года заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Елена Гаврилова поясняла, что часть производителей может «прятать» произведенное пиво в квас.

— Если предприятие оснащено всем необходимым оборудованием, закупает солод в достаточном размере, а объемы производства довольно низкие, значит мы смотрим, где может скрываться производство. Возможно, существует риск подмены пива на квас. Собирая информацию об ингредиентах, поступающих на предприятие, из которых варится пиво, мы выявляем занижение объёмов производства, — говорила она.

На круглом столе в НГУЭУ в феврале 2026 года руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов сообщал, что налоговая служба за последние годы научилась качественно администрировать налоги.

— Я уже неоднократно говорил о том, что мы вообще готовы перейти на бездекларационное общение с налогоплательщиками и рассчитывать за бизнес налоги. Имеющиеся аналитические инструменты позволяют нам это делать, — подчеркивал Морозов.

По данным Минфина Новосибирской области, за первое полугодие 2026 года по акцизам на алкогольную продукцию компании региона перечислили 10,3 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года — 9,8 млрд рублей, 2024 года — 8,6 млрд, 2023 года — 8 млрд рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что налоговая доначислила новосибирской ресторанной сети более миллиарда рублей.