Новосибирский DoubleTree by Hilton отключили от международной сети отелей

Новосибирский отель DoubleTree by Hilton отключили от глобальной системы управления, которая действует в сети гостиниц Hilton. Он по-прежнему входит в мировую сеть, но на главном сайте с доменом «.com» сейчас недоступны к бронированию номера в Новосибирске.

В 2022 году, когда западные страны ввели санкции в отношении России, гостиничная сеть Hilton остановила новые проекты на территории РФ и закрыла корпоративный офис. Однако действующие отели продолжили работу под привычными названиями, сохранили доступ к международной программе Hilton Honors, и на Hilton.com можно было бронировать номера в российских городах, в том числе в Новосибирске. О невозможности забронировать через этот сайт новосибирский отель редакции Infopro54 сообщил представитель компании из Казахстана, который планируют приехать в Новосибирск в конце августа для участия в форуме «Технопром».

— Какую бы дату я ни выбирал — и в этом, и в следующем году, — ничего не получается. Написано, что всё распродано — «sold out». В других городах система вроде даёт возможность выбора и покупки, — сказал собеседник редакции.

Журналист Infopro54 попробовал забронировать номер в новосибирской гостинице через общую сеть Hilton. Из этого тоже ничего не вышло: даже номера на даты в 2027 году значатся распроданными. На странице с описанием отеля есть специальное уведомление по поездкам в Россию. В нём говорится, что по вопросам бронирования стоит обращаться непосредственно в отель, указан новосибирский телефон и электронный адрес.

— В настоящее время мы не можем обеспечить точную доступность номеров онлайн, — говорится в сообщении.

Это же уведомление появляется при просмотре других российских отелей сети Hilton. Но при этом при выборе отеля, например в Казани, показываются номера, цены, бронирование возможно.

Telegram-канал «Ночной портье», который пишет об отельном бизнесе, сообщил, что 1 августа 2026 года российские отели под брендом Hilton отключили от глобальной системы управления Hilton ONQ R&I, и одновременно бронирование номеров через сайт Hilton.com практически перестало работать — как для гостей из России, так и для иностранных туристов. Официально такая информация не публиковалась. Telegram-канал ссылается на свои источники среди сотрудников гостиниц.

Журналист Infopro54 позвонил в отель и задал вопрос о текущей ситуации дежурному менеджеру.

— К сожалению, наш отель отключили от международной сети Hilton из-за санкций. Вы можете забронировать номер на сайте нашего отеля. Мы продолжаем работать, в работе отеля ничего не меняется. У нас действуют такие же технологические стандарты, как и во всех отелях Hilton, — сообщила сотрудница отеля на ресепшене.

Редакция не располагает информацией, когда именно новосибирский отель отключили от глобальной системы онлайн-бронирования сети Hilton, по какой причине и на какой срок. По мере поступления комментариев они будут опубликованы.

Ранее редакция рассказывала, что летом 2026 года в гостиницах Новосибирска падает загрузка.