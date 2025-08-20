Пикет против запрета звонков через популярные мессенджеры прошел в Новосибирске

Новосибирское отделение КПРФ организовало акцию протеста, выражая обеспокоенность доступностью мобильной связи для потребителей. По словам секретаря Новосибирского обкома КПРФ, депутата областного парламента Романа Яковлева, этот вопрос актуален для всей страны, а не только для региона: «После введения ограничений на использование мессенджеров для звонков, прибыль операторов сотовой связи заметно возросла. Это приводит к увеличению расходов населения на мобильную связь, которая при этом не всегда соответствует стандартам качества».

Яковлев убежден, что его позицию разделяют сотни тысяч жителей Новосибирской области и миллионы граждан России. Он подчеркнул необходимость обсуждения любых изменений в сфере связи с общественностью и обеспечения плавного переходного периода, отметив, что в текущей ситуации операторы получают огромные прибыли за счет населения.

Депутат горсовета Георгий Андреев считает, что введенные ограничения ведут к регрессу: «В эпоху современных технологий, направленных на упрощение жизни, ограничение коммуникационных возможностей недопустимо и является шагом назад». Он поддержал идею свободного использования мессенджеров, указав на противоречие между развитием интернет-инфраструктуры в отдаленных районах и проблемами связи в крупных городах.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виталий Быков подтвердил ухудшение качества связи в регионе, отметив, что к нему регулярно обращаются граждане с жалобами на отсутствие даже базовой связи, что создает проблемы для экстренных служб и обычной коммуникации.

Первый секретарь Советского райкома КПРФ Анатолий Казак признал, что ограничения могут быть связаны с соображениями безопасности, но указал на их негативное влияние на доходы населения. По его мнению, ограничение использования мессенджеров приведет к увеличению нагрузки на операторов и росту тарифов на сотовую связь.