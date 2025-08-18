В России появилась новая социальная сеть с функцией радара

Механизм поиска заключается в работе специального радара с радиусом поиска от 50 метров до 11 000 километров. В общей ленте новостей пользователи видят фото и видеоконтент окружающих их людей в соответствии с выбранными интересами. При регистрации можно указать такие категории как спорт, музыка, путешествия, технологии и многое другое.

Использовать приложение можно для поиска единомышленников и монетизации своего хобби.

«Важно, что куда бы вы ни поехали, ваше окружение будет меняться: на работе вы можете обмениваться контентом с коллегами, дома — узнавать больше о жизни своих соседей, а в путешествии — познакомиться лучше с колоритом местных жителей, видеть, как проводят свой отпуск земляки и даже найти новые интересные места», — объяснила особенность приложения JoyJet директор компании «Финтех Солюшнс» Татьяна Анкудинова.

Для продвижения личного бренда социальная сеть должна стать одной из востребованных площадок: меняя своё положение инфлюенсер сможет привлекать новую аудиторию своими постами.