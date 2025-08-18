Косметический ремонт запланирован в подземном переходе у ГПНТБ

В Новосибирске отремонтируют подземный переход под перекрёстком улиц Кирова и Восход. Заказчиком работ выступает МКУ «Гормост».

Начальная цена аукциона — 9,5 млн рублей. Заявки от компаний-участников принимают до 22 августа.

Победителю конкурса предстоит выполнить следующие работы: отремонтировать плиты перекрытия и водоприёмники. Также необходимо модернизировать систему освещения, установив 41 новый светильник с люминесцентными лампами. Стены перехода очистить, восстановить их защитное покрытие, обработать грунтовкой и окрасить в два этапа серой краской. Металлические поверхности и тактильную плитку также необходимо окрасить.

Спуски в тоннель тоже преобразятся. Исполнитель должен обновить покрытие стен и парапетов, заменить часть гранитных плит на ступенях и обработать их для придания шероховатости. Пандусы тоже будут реконструированы. Входные двери покрасят в красный цвет с обеих сторон и оснастят доводчиками.

Подрядчик должен завершить все работы до 1 декабря 2025 года.

Стоит отметить, что этот тоннель построили в 1989 году по проекту института «Новосибгражданпроект». Его длина составляет почти 130 метров, а ширина пешеходной части — три метра.

В апреле 2025 года стало известно, что в подземный переход на площади Пименова перед ГПНТБ после ремонта планируют вернуть торговые ряды. Решение демонтировать киоски в данном подземном переходе было принято осенью 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что ремонт лестницы у «Речного вокзала» обойдётся Новосибирску в 1,6 млн рублей. Работы продлятся до середины осени 2025 года.