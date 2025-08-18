Кристина Куксова: Риски обращения к «черным кредиторам»: почему дешевле — не значит безопаснее

По данным ВЦИОМ, около 6% россиян готовы обратиться к «черным кредиторам», если ставка будет хотя бы на 1% ниже, чем в банке или легальной МФО. Если разница составит 7%, доля готовых рискнуть возрастает до 15%. Среди клиентов МФО цифры ещё выше: 12% при минимальной выгоде и 24% — при существенной. На первый взгляд, такие решения могут показаться рациональными: зачем платить больше, если можно взять дешевле? Но за этой логикой скрываются серьёзные риски — от финансовых потерь до угрозы личной безопасности. О возможных последствиях таких решений рассказывает Кристина Куксова, директор департамента по compliance-контролю МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»):

— Сегодня рынок потребительского кредитования в России переживает период активного регулирования. Центральный банк последовательно внедряет меры, которые должны снизить долговую нагрузку населения: «период охлаждения» между займами, ужесточение требований к скорингу и взысканию, повышение прозрачности условий. Это делает систему более устойчивой, но одновременно сокращает возможности для людей с нестабильным доходом или сложной кредитной историей. Растет число отказов, снижается доля повторных выдач даже на небольшие суммы. При этом, по данным Банка России, только в январе — июне 2025 года было выявлено 467 субъектов с признаками нелегального кредитора — на 54% меньше, чем годом ранее. Однако общий рынок нелегальной деятельности остаётся масштабным: за тот же период выявлено 4183 субъекта, а потенциальная аудитория заблокированных интернет-ресурсов превысила 20 млн пользователей.

Когда коридор легального кредитования сужается, в него пытаются проникнуть нелегальные игроки. Они обещают быстрые деньги под низкий процент, но не несут ответственности, не имеют лицензий и не ограничены законом. Для добросовестных МФО это удар по репутации: действия «черных кредиторов» создают негативный фон для всей отрасли.

Причины, по которым люди идут в «тень», редко сводятся к одной — низкой финансовой грамотности. Чаще это сложный сплав обстоятельств: отказ в банке или МФО из-за ужесточения требований; отсутствие официального дохода; срочная потребность в деньгах; нежелание оставлять след в кредитной истории. Для многих важна скорость: у нелегала деньги можно получить буквально за несколько минут, без документов и проверок. В ход идут и социальные рекомендации: «сосед брал, и все нормально». А в момент стресса критическое мышление снижается, и человек перестает проверять, с кем имеет дело. Ситуацию усугубляет то, что 32% россиян по-прежнему имеют низкий уровень финансовой грамотности, особенно уязвимы пенсионеры старше 60 лет и малообеспеченные граждане с доходом до 15 тысяч рублей.

За последние годы изменился и профиль заемщика «черных кредиторов». Это уже не только социально уязвимые группы. Всё чаще туда идут представители среднего класса, предприниматели, самозанятые. Среди клиентов есть молодые люди без кредитной истории, а также те, кто берёт нелегальные займы для погашения других долгов. Порой на такой шаг идут и индивидуальные предприниматели, несмотря на все риски. Экономическая нестабильность и срочные финансовые нужды размывают границы между «рисковыми» и «надежными» заемщиками.

Главная опасность нелегального займа — полное отсутствие правовой защиты. В отличие от лицензированных МФО, с нелегальными кредиторами невозможно договориться о реструктуризации задолженности при изменении финансового положения. Отсутствует возможность досрочного погашения. Проценты и условия могут меняться в одностороннем порядке, часто устно, без документов. Методы взыскания — давление, запугивание, вмешательство в личную жизнь, угрозы близким, распространение личной информации. Все это сильно выходит за рамки 230-ФЗ и норм морали. Долг может вырасти в несколько раз за пару месяцев, а вернуть его становится почти невозможно. Вместо временной поддержки человек получает долговую ловушку, из которой выбраться без серьезных последствий крайне сложно.

В этой сфере широко распространены мошенничество и вымогательство. Помимо поддельных сайтов и псевдоуслуг, часто встречаются схемы потери залогового имущества через фиктивные сделки, псевдоломбарды и займы через посредников, которые заключают договор с нелегальным кредитором. За обещаниями «выгодного займа» скрываются псевдоуслуги, фиктивные сделки, поддельные сайты. Жертвами чаще становятся те, кто спешит и не проверяет условия. Даже в цифровой среде отличить легальную организацию от нелегальной всё труднее — агрессивная реклама, подделка брендов и доменов создают иллюзию надежности.

Безусловно, борьба с «черными кредиторами» ведется: нормативно-правовая база за последние годы значительно укрепилась. Усиливаются санкции за нелегальную деятельность, увеличивается ответственность за предоставление займов без лицензии, блокируются сайты, ограничивается реклама: в общем, создаются максимально прозрачные условия для заемщиков. Но рынок «тени» гибок и быстро адаптируется, что требует от регулятора и от нас, участников финансового сектора, устойчивой, гибкой и совместной работы. Диалог между микрофинансовыми организациями и регулятором позволяет своевременно выявлять новые вызовы и совместно разрабатывать инструменты для их снижения. Однако для окончательной победы над нелегальными игроками особенно важно, чтобы наряду с ограничительными и защитными мерами продолжали развивать инициативы, укрепляющие позиции добросовестных участников рынка для всех слоев населения. Это позволит не только блокировать мошенников, но и повысить доверие к легальным кредиторам.

Финансовая грамотность в России постепенно растет: люди чаще проверяют кредиторов в реестрах и читают условия договоров. Более того, российский индекс финансовой грамотности (РИФГ) в 2024 году достиг рекордных 55 баллов из 100, а доля людей с высоким и выше среднего уровнем выросла до 43%. Но в стрессовых ситуациях даже подготовленные граждане могут допустить ошибку. Поэтому важно продолжать просвещать население и развивать доступные легальные кредитные продукты, делать их еще более понятными и адаптированными к разным категориям клиентов.

В ближайшие годы, на фоне роста ставок и экономической нестабильности, риск увеличения доли заемщиков у «черных кредиторов» велик. Чтобы его снизить, нужны комплексные меры: от ужесточения наказания и блокировки мошенников до создания «социального кредитования» — доступных и безопасных займов для тех, кто оказался в сложной ситуации.

Альтернативы есть всегда. И даже если сегодня «черный кредит» кажется быстрым и выгодным решением, цена такой экономии может оказаться слишком высокой — как для кошелька, так и для личной безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обнаружили девять нелегальных кредиторов.