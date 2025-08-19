Новосибирские семьи с детьми получат новые выплаты с 2026 года

С 1 января 2026 года жители Новосибирской области начнут получать новую ежегодную федеральную семейную выплату. Она предназначена для граждан, имеющих двух и более детей до 18 лет или до 23 лет при условии, что ребенок обучается очно.
Пресс-служба Кремля сообщила, что выплату смогут получить все работающие родители, усыновители, опекуны или попечители, которые являются налоговыми резидентами России и уплатили НДФЛ. Размер выплаты будет зависеть от среднедушевого дохода семьи, который не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания заявителя.
— И дети, и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России, — уточняется в законе.
Для получения выплаты человек должен быть свободен от долгов по алиментам.
Размер выплаты будет равен разнице между налогом, рассчитанным по ставке 13% от прошлогоднего дохода (без вычетов), и налогом по ставке 6% от того же дохода. Например, если семья зарабатывает 75 тысяч рублей в месяц, то годовая выплата составит 63 тысячи рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.
Для получения выплаты необходимо подать заявление в Социальный фонд России лично, через МФЦ или портал Госуслуг.
Ранее редакция сообщала о том, кому ждать повышения пенсий в сентябре. Перерасчет произойдет автоматически.
Источник фото: Нейросеть Шедеврум
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru