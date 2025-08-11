Рекламодателям

Новосибирцам рассказали, кому ждать повышения пенсий в сентябре

  • 11/08/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцам рассказали, кому ждать повышения пенсий в сентябре
Перерасчет произойдет автоматически

В сентябре некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты. Среди них: люди, которые прекратили работать в августе, инвалиды I группы и те, кому исполнилось 80 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, представляющий комитет по МСП.

По словам депутата, если человеку исполнилось 80 лет в августе, с сентября фиксированная часть его страховой выплаты удвоится. В 2025 году базовый размер пенсии составит 8 907 рублей 70 копеек. Пенсионеры старше 80 лет будут получать 17 815 рублей 40 копеек только от этой части пенсии, без учета дополнительных выплат и районных коэффициентов.

Если человек преклонного возраста получает государственную пенсию, ему полагается надбавка в размере 1377 рублей. Эта надбавка и пенсия назначаются при наличии официально оформленного ухода и начинают выплачиваться с месяца, следующего за оформлением, то есть с сентября, если документы оформлены в августе.

Кроме того, увеличат выплаты тем, кто в августе получил I группу инвалидности. В сентябре граждане начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Как сообщили изданию ТАСС, если у них есть иждивенцы, сумма увеличится. За каждого нетрудоспособного родственника будут доплачивать 2 969 рублей 23 копейки.

Пожилым людям, которые закончили работать в августе, тоже увеличат выплаты.

— Все изменения происходят в рамках действующего законодательства и связаны с наступлением предусмотренных условий: достижение возраста, изменение группы инвалидности, появление иждивенцев или прекращение занятости. Если событие произошло в августе — прибавка начинается с сентября. Никаких заявлений подавать не требуется: перерасчет выполняется автоматически на основании поступивших сведений, — отметил Говырин.

Ранее редакция сообщала о том, что работающие пенсионеры в Новосибирске получат прибавку к пенсии. Перерасчет произойдет автоматически.

