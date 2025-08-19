Новосибирские педогоги оценили идею сокращения учебных часов в школах

С 1 сентября 2025 года уменьшится количество учебных часов для школьников. Минпросвещения обновило нормативы учебных часов для учащихся 1–9 классов в России.

В частности, в каждом учебном плане предусмотрены занятия «Разговоры о важном».

Введены ограничения по количеству учебных часов, которое может варьироваться в зависимости от образовательного учреждения, так например, 1 классы: максимум 620–653 часа в год; 2–4 классы: 782–884 часа.

В Госдуме предложили отменить домашние задания для школьников. Председатель Вячеслав Володин объяснил это тем, что сейчас дети часто списывают ответы из интернета или используют для подготовки искусственный интеллект. Вместо этого законодатели предлагают давать на дом только творческие задания, требующие нестандартного подхода и критического мышления, которые нельзя перепоручить нейросети. Обсуждение инициативы планируется осенью 2025 года.

Также депутаты предложили отменить уроки по субботам, чтобы снизить нагрузку на учеников и учителей.

Эксперты расходятся во мнениях о нововведениях, а родители и педагоги задаются вопросом: будет ли эффективна новая система без домашних заданий?

Педагог начальных классов и председатель методического объединения Новосибирска Тамара Грицкова оценивает изменения, как профессионал, который должен создать эффективную систему обучения в нынешних условиях, и как родитель, беспокоящийся о психологической нагрузке на ребенка в учебном процессе.

— Как мама, я только «за» разумное сокращение домашних заданий. Современные дети загружены не только школой — у них кружки, спорт, творчество, да и просто необходимость отдыхать и общаться с семьёй. Если до позднего вечера, вместо спокойных игр или чтения перед сном, ребёнок сидит над тетрадками — это неправильно. Домашняя работа не должна превращаться в ночной марафон. Хорошо, если новые нормы помогут детям больше успевать жить, а не только учиться, — отмечает Грицкова изданию Atas.info.

Согласно опросу большинство родителей не готовы полностью отказаться от домашних заданий. За их отмену высказались только 39%, против — 61%. Основной аргумент — недостаточное усвоение материала.

Педагоги не все поддерживают новые нормативы учебных часов. После их введения нужно перестроить учебный план. Факультативы могут дополнить основную программу, но не должны дублировать её. Они могут развивать критическое мышление или углублять темы, на которые не хватает времени.

Сокращение нагрузки — важный шаг, но только если оно не снизит качество образования. Школа должна учить эффективно, а дети — успевать учиться и быть детьми.

