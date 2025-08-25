День знаний: 29 школ Новосибирской области откроют двери после капремонта

В период с 2022 по 2024 годы масштабная реконструкция коснулась 33 школ. Для сравнения, до 2022 года капитальный ремонт ежегодно осуществлялся лишь в одной-двух школах области. Об этом министр образования Новосибирской области Мария Жафярова сообщила губернатору Андрею Травникову в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Также 1 сентября откроются три новые школы, способные принять около двух тысяч учеников. Расположены они в поселке Элитный, селе Марусино Новосибирского района и в Новосибирске (ул. Кубовая, 100). До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще два объекта: в Новосибирске (ул. Крылова, 44) и селе Репьево Тогучинского района (ул. Центральная, 5).

Благодаря переоборудованию неиспользуемых учебных помещений, к концу года будет создано 1 423 дополнительных места для школьников.

Андрей Травников отметил значительный объем проведенных работ по капитальному ремонту образовательных учреждений и соблюдение сроков их выполнения. Он подчеркнул, что объемы работ выросли в десятки раз, что заметно при посещении различных муниципалитетов и учебных заведений.

На 2026-2027 годы в программу капитального ремонта по результатам конкурсного отбора включены 35 зданий общеобразовательных организаций. Губернатор также напомнил о решении Президента России о запуске новых направлений капитального ремонта в рамках национальных проектов: зданий детских садов и общежитий колледжей. В настоящее время ведется ремонт детского сада в Куйбышеве, расположенного в здании «сталинской» постройки с сохранением уникальной архитектуры. В 2026-2027 годах планируется отремонтировать еще три детских сада. По этой же программе ремонтируется Колледж промышленных технологий, а в следующем году планируется ремонт Новосибирского педколледжа №1 имени Макаренко.

Мария Жафярова также сообщила, что в 2025 году в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети» выделено 91,72 млн рублей на оснащение кабинетов учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» в 625 образовательных организациях Новосибирской области. Андрей Травников отметил возвращение к привычным названиям предметов и включение элементов начальной военной подготовки в предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Преподаватели ОБЗР прошли двухнедельные курсы повышения квалификации по программе, разработанной совместно с общественными организациями, занимающимися подготовкой бойцов для специальной военной операции. Глава региона поручил министерству образования подготовить предложение по обучению всех желающих учителей и предоставлению им дополнительных навыков в сфере ОБЗР.

Всего в новом учебном году в Новосибирской области будет функционировать 1586 учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования. В рамках подготовки к учебному году во всех образовательных организациях проведены текущие и капитальные ремонты. На подготовку образовательных организаций к новому учебному году из консолидированного бюджета Новосибирской области выделено более 3,5 млрд рублей, что в полтора раза превышает показатель прошлого года.