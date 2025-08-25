Рекламодателям

День знаний: 29 школ Новосибирской области откроют двери после капремонта

  • 25/08/2025, 14:37
День знаний: 29 школ Новосибирской области откроют двери после капремонта
Завершение ремонтных работ в еще девяти школах запланировано до конца текущего года

В период с 2022 по 2024 годы масштабная реконструкция коснулась 33 школ. Для сравнения, до 2022 года капитальный ремонт ежегодно осуществлялся лишь в одной-двух школах области. Об этом министр образования Новосибирской области Мария Жафярова сообщила губернатору Андрею Травникову в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Также 1 сентября откроются три новые школы, способные принять около двух тысяч учеников. Расположены они в поселке Элитный, селе Марусино Новосибирского района и в Новосибирске (ул. Кубовая, 100). До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще два объекта: в Новосибирске (ул. Крылова, 44) и селе Репьево Тогучинского района (ул. Центральная, 5).

Благодаря переоборудованию неиспользуемых учебных помещений, к концу года будет создано 1 423 дополнительных места для школьников.

Андрей Травников отметил значительный объем проведенных работ по капитальному ремонту образовательных учреждений и соблюдение сроков их выполнения. Он подчеркнул, что объемы работ выросли в десятки раз, что заметно при посещении различных муниципалитетов и учебных заведений.

На 2026-2027 годы в программу капитального ремонта по результатам конкурсного отбора включены 35 зданий общеобразовательных организаций. Губернатор также напомнил о решении Президента России о запуске новых направлений капитального ремонта в рамках национальных проектов: зданий детских садов и общежитий колледжей. В настоящее время ведется ремонт детского сада в Куйбышеве, расположенного в здании «сталинской» постройки с сохранением уникальной архитектуры. В 2026-2027 годах планируется отремонтировать еще три детских сада. По этой же программе ремонтируется Колледж промышленных технологий, а в следующем году планируется ремонт Новосибирского педколледжа №1 имени Макаренко.

Мария Жафярова также сообщила, что в 2025 году в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети» выделено 91,72 млн рублей на оснащение кабинетов учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» в 625 образовательных организациях Новосибирской области. Андрей Травников отметил возвращение к привычным названиям предметов и включение элементов начальной военной подготовки в предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Преподаватели ОБЗР прошли двухнедельные курсы повышения квалификации по программе, разработанной совместно с общественными организациями, занимающимися подготовкой бойцов для специальной военной операции. Глава региона поручил министерству образования подготовить предложение по обучению всех желающих учителей и предоставлению им дополнительных навыков в сфере ОБЗР.

Всего в новом учебном году в Новосибирской области будет функционировать 1586 учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования. В рамках подготовки к учебному году во всех образовательных организациях проведены текущие и капитальные ремонты. На подготовку образовательных организаций к новому учебному году из консолидированного бюджета Новосибирской области выделено более 3,5 млрд рублей, что в полтора раза превышает показатель прошлого года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

1 767

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В новосибирской тюрьме появится лечебный корпус за три миллиарда рублей
25/08/25 17:00
Власть Общество
Новосибирская область чествует своих Почетных доноров
25/08/25 16:52
Власть
Минобр рассказал о мерах поддержки учителей в Новосибирской области
25/08/25 16:30
Общество
Дорогу к ледовой «Арене» в Новосибирске хотят защитить от размывания
25/08/25 16:00
Бизнес Власть Город
Праздник для новоселов: в эко-квартале «На Кедровой» заработал сухой фонтан
25/08/25 15:24
Недвижимость
Новосибирский агроном рассказал о сроках уборки картошки
25/08/25 15:00
Общество
День знаний: 29 школ Новосибирской области откроют двери после капремонта
25/08/25 14:37
Власть
Еще одно дело на экс-главу «Спецавтохозяйства» завели в Новосибирске
25/08/25 14:00
Право&Порядок
Сибиряки активно меняют старые смартфоны на новые
25/08/25 13:42
Технологии
В Новосибирске рассказали о детях мигрантов, заваливших второй тест по русскому
25/08/25 13:30
Власть Образование Общество
Новосибирцев предупредили о взломах аккаунтов в Telegram
25/08/25 13:00
Общество Право&Порядок
Стань частью будущего: регистрацию на AI Challenge продлили
25/08/25 12:15
Технологии
Под Новосибирском продают участки застройщика-банкрота за 327 млн рублей
25/08/25 12:00
Бизнес Власть Недвижимость
Рабочему поселку Кольцово сохранили статус наукограда на 15 лет
25/08/25 11:00
Власть Инновации Наука Технологии Экономика
Новосибирский колледж будет готовить IT-специалистов для ГУ МВД
25/08/25 10:00
Образование Право&Порядок
Мошенникам по ОСАГО выплачено более 2,6 миллиардов рублей в Новосибирске
25/08/25 9:00
Общество Право&Порядок Страхование
До +25 и грозы: в Новосибирске последняя неделя августа обещает быть тёплой, но «мокрой»
24/08/25 18:00
Общество
Ввести единую льготу на проезд российским пенсионерам предложили в Госдуме
24/08/25 16:00
Общество
Кроссовки вне закона: в Новосибирске рассматривают иск о признании спортивной обуви контрафактом
24/08/25 14:00
Бизнес Право&Порядок
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент в детском лагере под Новосибирском
24/08/25 11:45
Общество Право&Порядок
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять