Цены на картофель снизились в Новосибирской области

Новосибирскстат сообщил об изменении цен на потребительском рынке города. В июле 2025 года в Новосибирске заметно подешевели овощи.

— В июле снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы свежие (-29,2%), свёклу столовую (-18,4%), картофель (-15,4%), помидоры свежие (-14,6%), виноград (-13,9%) и капусту белокочанную (-10,8%), — сообщается в аналитической сводке.

Цены на овощи можно объяснить сезонным фактором. В августе многие новосибирцы начинают копать картофель, идет активная засолка огурцов и помидор. Кроме того, дачники выставляют свою продукцию на продажу на стихийных рынках, сбивая магазинные цены и ритейл вынужден принимать этот фактор при определении стоимости продукции.

А вот цены на фрукты, наоборот, повысились. Так, апельсины стали дороже на 11,8%, лимоны — на 2,8%, яблоки — на 2,4%. Большинство фруктов в Новосибирск завозится из-за рубежа, то есть их цена зависит от курса валют, роста логистических расходов.

В группе «молоко и молочная продукция» незначительно, на 2,5 — 3%, повысилась цена на питьевое молоко. Дешевле стали сырки творожные, глазированные шоколадом (-5,1%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (-2,5%), молоко сгущенное с сахаром (-2,4%), сметана (-2,1%), йогурт (-1,8%).

В группе мясопродуктов также произошли изменения. Пельмени, манты и равиоли подорожали на 3,1%. Полукопченая и варено-копченая колбаса выросли в цене на 2,8%, мясные консервы для детей — на 2,1%, а свинина (кроме бескостной) — на 1,7%.

Однако некоторые позиции стали доступнее. Мясной фарш подешевел на 3,8%, мясо индейки — на 2,5%, бескостная свинина — на 2,2%, а мясные консервы — на 1,8%.

Как отмечают участники рынка, цены на мясо и молочку в рознице летом особенно сильно регулирует спрос. При его падении ритейлеры стремятся ввести скидки, чтобы сбросить скоропортящуюся продукцию и это влияет на итоговый чек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске регистрируют резкое снижение цен на куриные яйца. Показатель годовой «яичной дефляции» уже превысил 25%.