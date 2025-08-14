Рекламодателям

Цены на картофель снизились в Новосибирской области

  • 14/08/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
Цены на картофель снизились в Новосибирской области
С продукцией на прилавках магазинов конкурируют дачники

Новосибирскстат сообщил об изменении цен на потребительском рынке города. В июле 2025 года в Новосибирске заметно подешевели овощи.

— В июле снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы свежие (-29,2%), свёклу столовую (-18,4%), картофель (-15,4%), помидоры свежие (-14,6%), виноград (-13,9%) и капусту белокочанную (-10,8%), — сообщается в аналитической сводке.

Цены на овощи можно объяснить сезонным фактором. В августе многие новосибирцы начинают копать картофель, идет активная засолка огурцов и помидор. Кроме того, дачники выставляют свою продукцию на продажу на стихийных рынках, сбивая магазинные цены и ритейл вынужден принимать этот фактор при определении стоимости продукции.

А вот цены на фрукты, наоборот, повысились. Так, апельсины стали дороже на 11,8%, лимоны — на 2,8%, яблоки — на 2,4%. Большинство фруктов в Новосибирск завозится из-за рубежа, то есть их цена зависит от курса валют, роста логистических расходов.

В группе «молоко и молочная продукция» незначительно, на 2,5 — 3%, повысилась цена на питьевое молоко. Дешевле стали сырки творожные, глазированные шоколадом (-5,1%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (-2,5%), молоко сгущенное с сахаром (-2,4%), сметана (-2,1%), йогурт (-1,8%).

В группе мясопродуктов также произошли изменения. Пельмени, манты и равиоли подорожали на 3,1%. Полукопченая и варено-копченая колбаса выросли в цене на 2,8%, мясные консервы для детей — на 2,1%, а свинина (кроме бескостной) — на 1,7%.

Однако некоторые позиции стали доступнее. Мясной фарш подешевел на 3,8%, мясо индейки — на 2,5%, бескостная свинина — на 2,2%, а мясные консервы — на 1,8%.

Как отмечают участники рынка, цены на мясо и молочку в рознице летом особенно сильно регулирует спрос. При его падении ритейлеры стремятся ввести скидки, чтобы сбросить скоропортящуюся продукцию и это влияет на итоговый чек.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске регистрируют резкое снижение цен на куриные яйца. Показатель годовой «яичной дефляции» уже превысил 25%.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Мария Гарифуллина

337

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : снижение цен продукты картофель


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Более трети всех дел, рассматриваемых арбитражным судом, связаны с банкротством. Это существенно больше, чем годом ранее
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Цены на картофель снизились в Новосибирской области
14/08/25 18:00
Общество
Фестиваль активного долголетия прошел в Новосибирской области
14/08/25 17:45
Власть
Гид новосибирской турфирмы осужден за гибель девяти туристов на Камчатке
14/08/25 17:30
Общество
Громадный зуб носорога найден на берегу Оби под Новосибирском
14/08/25 17:00
Общество
Крупнейшие налогоплательщики Новосибирска заплатили 29 млрд рублей по налогам
14/08/25 16:30
Власть Финансы
Более 800 тысяч га посевов обработали от вредителей в Новосибирской области
14/08/25 16:00
Агропром Общество
Новосибирский депутат Яковлев высказался против запрета звонков через мессенджеры
14/08/25 15:47
Власть
Банки внедряют новые инструменты для защиты финансов
14/08/25 15:25
Финансы
В деревне под Новосибирском много лет нет воды
14/08/25 15:00
Общество
Новые реки и озёра появились в географическом каталоге Новосибирской области
14/08/25 14:00
Общество
Новосибирские секондхэнды отмечают резкое снижение качества сдаваемых вещей
14/08/25 13:45
Общество Экономика
Новосибирские врачи предупредили об опасности «похудения» на сливочном масле
14/08/25 13:00
Общество
Туристы заплатили в бюджет Новосибирска более 43 млн рублей
14/08/25 12:00
Бизнес Власть Туризм
В Бердске улучшили качество мобильной связи
14/08/25 10:53
Технологии
В Новосибирской области предупредили об ограничении мобильного интернета
14/08/25 10:45
Власть Общество Право&Порядок
Замминистра культуры стала директором Новосибирского музыкального театра
14/08/25 10:00
Культура Отставки и назначения
Федеральные компании для переезда в Новосибирск будут заказывать офисы
14/08/25 9:00
Бизнес Недвижимость
В Новосибирске еще пять детсадов передадут школам
13/08/25 18:30
Власть Образование
В Новосибирске детский омбудсмен назвала причины агрессии у школьников
13/08/25 18:00
Общество Право&Порядок
В Новосибирской области обнаружили девять нелегальных кредиторов
13/08/25 17:30
Бизнес Общество Право&Порядок
Популярное
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Стали известны подробности нападения на подростков под Новосибирском
16/07/25 14:00
Новости компаний
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня Земли Сибирской-2025»
11/08/25 9:18
Более 2 700 новых объектов обеспечили электроэнергией новосибирские энергетики
8/08/25 9:40
Продлена работа выставки «Победителям посвящается!»
7/08/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять