Новые кварталы Сибири получат больше тепла

В 2026 году объем тепла для новых жилых комплексов и коммерческих объектов в сибирских городах вырастет почти на треть. Как сообщили в СГК-Новосибирск, энергетики готовы поставить на 27% больше мощности, чем в прошлом году. Для этого они построят около 30 километров новых трубопроводов.

Основной объем работ рассчитан на Новосибирск, Красноярск и Барнаул. По словам специалистов, строительные компании в Сибири не снижают темпов, несмотря на экономическую ситуацию. Спрос на подключения остается высоким. Вместо прошлогодних 237 Гкал/ч в плане на 2026 год уже заложено более 300 Гкал/ч.

— В прошлом году план был выполнен, в 2026 мы видим более значительные планы по объемам застройки, видим активность строительных компаний. Вне зависимости от экономических сложностей города развиваются, а мы со своей стороны делаем все необходимое в части ресурсоснабжения, чтобы новое жилье строилось и вводилось в строй вовремя, — рассказал директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Особое внимание уделяется проектам комплексного развития территорий (КРТ) и отказу от старых котельных. Например, в Новосибирске до 2032 года энергетики поэтапно подключат сразу три крупные площадки. Речь идет о жилых комплексах «Скандинавские кварталы» (12,4 Гкал/ч), «Тимирязевский парк» (10,55 Гкал/ч) и объектах застройщика «Эллада» на проспекте Димитрова (8,86 Гкал/ч).

Чтобы дать тепло в эти дома, в городе проложат больше двух километров новых сетей. Также реконструируют магистраль на улице Кошурникова — там увеличат диаметр трубы с 1 до 1,2 метра. Дополнительно заменят мощные насосы. На все эти работы направят около 460 миллионов рублей. Параллельно идут коммуникации в перспективный микрорайон Клюквенный.

При этом СГК не забывает и о старых сетях. Из почти 11 тысяч километров трубопроводов за последние пять лет компания обновила более тысячи километров (это примерно 10%). В 2026 году объем перекладки в городах Сибири достигнет 225 километров с учетом ремонтов. Задача энергетиков, по словам Антона Баева, выйти на ежегодное обновление 2,5% от всех сетей.