Новые кварталы Сибири получат больше тепла

Энергетики готовят рекордный объем подключений

В 2026 году объем тепла для новых жилых комплексов и коммерческих объектов в сибирских городах вырастет почти на треть. Как сообщили в СГК-Новосибирск, энергетики готовы поставить на 27% больше мощности, чем в прошлом году. Для этого они построят около 30 километров новых трубопроводов.

Основной объем работ рассчитан на Новосибирск, Красноярск и Барнаул. По словам специалистов, строительные компании в Сибири не снижают темпов, несмотря на экономическую ситуацию. Спрос на подключения остается высоким. Вместо прошлогодних 237 Гкал/ч в плане на 2026 год уже заложено более 300 Гкал/ч.

— В прошлом году план был выполнен, в 2026 мы видим более значительные планы по объемам застройки, видим активность строительных компаний. Вне зависимости от экономических сложностей города развиваются, а мы со своей стороны делаем все необходимое в части ресурсоснабжения, чтобы новое жилье строилось и вводилось в строй вовремя, — рассказал директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Особое внимание уделяется проектам комплексного развития территорий (КРТ) и отказу от старых котельных. Например, в Новосибирске до 2032 года энергетики поэтапно подключат сразу три крупные площадки. Речь идет о жилых комплексах «Скандинавские кварталы» (12,4 Гкал/ч), «Тимирязевский парк» (10,55 Гкал/ч) и объектах застройщика «Эллада» на проспекте Димитрова (8,86 Гкал/ч).

Чтобы дать тепло в эти дома, в городе проложат больше двух километров новых сетей. Также реконструируют магистраль на улице Кошурникова — там увеличат диаметр трубы с 1 до 1,2 метра. Дополнительно заменят мощные насосы. На все эти работы направят около 460 миллионов рублей. Параллельно идут коммуникации в перспективный микрорайон Клюквенный.

При этом СГК не забывает и о старых сетях. Из почти 11 тысяч километров трубопроводов за последние пять лет компания обновила более тысячи километров (это примерно 10%). В 2026 году объем перекладки в городах Сибири достигнет 225 километров с учетом ремонтов. Задача энергетиков, по словам Антона Баева, выйти на ежегодное обновление 2,5% от всех сетей.

Фото пресс-службы НТСК, автор: — Константин Стремоусов

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске, по данным статистики «СКБ Контур», насчитывается 129 предприятий с ОКВЭД в сфере производства и реализации кофе. Они попадают под новые требования маркировки кофе, цикория и заменителей кофе, которые вступают в силу с 1 июня 2026 года и распространяются на производителей и импортеров.

— В перечень маркируемых товаров вошли жареный кофе в зернах, молотый и растворимый кофе всех видов, кофе в капсулах, дрип-пакеты, кофейные смеси, а также напитки «3 в 1», если кофе является основным компонентом, — отметили в центре «Мой Бизнес» Новосибирска.

Компания из Новосибирска проиграла суд на 300 млн

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу владельцев облигаций топливной компании «Нафтатранс плюс». С организации взыскали задолженность, превышающую 300 миллионов рублей. Иск подали через представителя — ООО «ЮЛКМ», которое действовало в интересах держателей ценных бумаг.

Ещё в марте суд наложил арест на имущество и счета должника. Окончательное решение по этому эпизоду было вынесено 27 мая. Но это не единственное требование кредиторов. В начале мая поступил ещё один иск от того же представителя — уже на 129 миллионов рублей. Ответчиками проходят «Нафтатранс плюс» и ещё одна компания — «Спецтранскомпани». Предварительное заседание по этому делу запланировано на 4 июня, и суд также принял обеспечительные меры, арестовав средства ответчика на сумму иска.

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирской области всё чаще перестают зависеть от одного рабочего места. За последние четыре года количество вакансий с проектной и частичной занятостью выросло в регионе в полтора раза. А число резюме, где соискатели готовы к нескольким форматам работы, увеличилось на 60%. Такие данные приводят аналитики hh.ru, фиксируя переход от модели «один человек — одна работа» к многопрофильной карьере.

На данный момент на платформе размещено более 170 тысяч предложений от работодателей с гибкими условиями. Четверть всех резюме в регионе показывает, что люди готовы дробить своё время между разными задачами. Тренд уже охватил 132 профессии — от рабочих специальностей до IT и аналитики.

В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области одной из компаний запретили привлекать иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов сроком на два года. Решение принято по итогам проверки, проведённой управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по региону.

Ведомство анализировало соблюдение работодателями и заказчиками работ требований законодательства при привлечении иностранных специалистов. В рамках проверки были изучены сведения о доходах сотрудников, а также данные о начислении и уплате НДФЛ за 2025 год.

Новосибирский застройщик повышает эффективность с помощью нацпроекта

Специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» присоединился к национальному проекту «Производительность труда».

Компания ООО СЗ «Сибирь-Развитие» является частью строительного концерна «Сибирь», который функционирует с 1990 года. За более чем 30 лет существования концерн возвел 1,5 миллиона квадратных метров жилья в Новосибирске. Ранее другая организация, входящая в него, уже участвовала в проекте «Производительность труда» и добилась увеличения выработки сотрудников при выполнении строительно-монтажных работ по возведению монолитных железобетонных конструкций почти на 50%.

