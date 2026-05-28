Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Жители Новосибирской области всё чаще перестают зависеть от одного рабочего места. За последние четыре года количество вакансий с проектной и частичной занятостью выросло в регионе в полтора раза. А число резюме, где соискатели готовы к нескольким форматам работы, увеличилось на 60%. Такие данные приводят аналитики hh.ru, фиксируя переход от модели «один человек — одна работа» к многопрофильной карьере.

На данный момент на платформе размещено более 170 тысяч предложений от работодателей с гибкими условиями. Четверть всех резюме в регионе показывает, что люди готовы дробить своё время между разными задачами. Тренд уже охватил 132 профессии — от рабочих специальностей до IT и аналитики.

Среди соискателей готовность к проектной занятости быстрее всего растёт в добыче сырья (+24% в год), сельском хозяйстве (+22%) и среди рабочего персонала (+20%). Работодатели активнее всего предлагают такие вакансии в рознице (+35% за четыре года), для административного персонала (+23%), в продажах (+22%) и логистике (+19%).

Чаще всего на частичную занятость готовы переходить машинисты (+41%), разнорабочие (+40%), мастера участков (+37%), механики (+31%), продуктовые аналитики (+30%), методологи (+28%), кассиры (+28%) и маркетологи (+24%).

— Если раньше классическая схема карьеры доминировала, то теперь рядом с ней растет сегмент проектной и частичной занятости, позволяя совмещать несколько источников дохода. Для все большего числа специалистов основная работа становится базой в более широком карьерном портфеле, — отмечает директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

