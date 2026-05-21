Энергетики ответили на вопросы предпринимателей в Новосибирске

Энергетики ответили на вопросы предпринимателей в Новосибирске20 мая 2026 года в Новосибирске прошла встреча, приуроченная к профессиональному празднику представителей бизнеса, под названием «Городской день предпринимательства». Это событие объединило представителей власти, делового сообщества и экспертов из различных сфер. Компания «Россети Новосибирск» приняла активное участие как в деловой части мероприятия, так и в рамках выставочной зоны.

Являясь ключевой сетевой организацией Новосибирской области, энергокомпания активно сотрудничает с малыми и средними предприятиями (МСП) по ряду направлений, включая технологическое присоединение к электросетям. Только за отчетный квартал 2026 года было заключено 414 договоров на подключение объектов МСП, общей мощностью 18,6 МВт.

В течение дня специалисты энергетики консультировали представителей малого и среднего бизнеса по следующим вопросам:

— Процедура технологического присоединения к электросетям, начиная от подачи заявки и заканчивая увеличением мощности существующих объектов.

— Функционал электронных сервисов компании.

— Организация учета потребляемой электроэнергии.

— Другие аспекты сотрудничества с сетевой организацией.

Компания регулярно проводит встречи с представителями бизнеса, разрабатывает новые форматы взаимодействия и оптимизирует существующие процессы обслуживания. В 2026 году это направление было активно развито, в том числе благодаря подписанию соглашения с Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ». Данное соглашение, заключенное в начале года, закрепило обязательства сторон по развитию партнерских отношений, обмену опытом и совместной реализации проектов, направленных на поддержку и рост малого и среднего бизнеса в регионе.

«Городской день предпринимательства» стал ценной площадкой для обмена опытом, установления новых деловых связей и обсуждения текущих мер поддержки бизнеса. Открытый диалог между энергетиками и предпринимателями позволил не только решить актуальные вопросы, связанные с обеспечением новых проектов электросетевой инфраструктурой, но и наметить перспективы дальнейшего сотрудничества.

В дальнейшем компания планирует укреплять партнерские отношения с предпринимательским сообществом и расширять спектр совместных направлений. Особое внимание будет уделено внедрению инновационных решений в области технологического присоединения для повышения качества обслуживания.

Фото предоставлено пресс-службой  «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Энергетики обеспечат электроснабжением 26-этажный дом в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска энергетики приступили к созданию инфраструктуры для технологического присоединения нового многоэтажного дома жилого комплекса «Чацкий». Общая мощность заявленной нагрузки составит около 875 кВт.

Для этих целей специалисты построят двухтрансформаторную подстанцию и проложат более 300 метров кабельных линий. Чтобы не нарушать сложившееся благоустройство района, часть коммуникаций смонтируют методом горизонтально-направленного бурения. Такой способ позволяет не вскрывать асфальт и не повреждать зелёные зоны.

Читать полностью

Энергетики обеспечили надежное электроснабжение в дни празднования Великой Победы

Накануне Дня Победы были предприняты все необходимые меры для обеспечения надежного электроснабжения потребителей. Усилен контроль состояния энергооборудования и работоспособности электроустановок, подготовлены 202 бригады: 783 энергетика, 455 единиц техники, а также 14 передвижных резервных источника подачи электроэнергии суммарной мощностью 2,7 МВт. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности и информационной безопасности инфраструктуры сетевой организации. На фоне обстановки, осложненной...

Читать полностью

Энергетики обновляют сети пригорода за 13 млн

Компания «Россети Новосибирск» направит больше 13,5 млн рублей на обновление сетей в пригороде Новосибирска. Энергетики уже приступили к работам в мае. Обновление затронет несколько населенных пунктов в Новосибирском районе, включая микрорайон «Калиновый» в поселке Степной, НСТ «Тайфун», ДНТ «Лесная дача» и ДНП «Лаки Парк».

В планах — заменить больше 7 км провода на линии 10 кВ на современный с лучшей пропускной способностью и установить более надежные железобетонные опоры. Это повысит качество подачи электроэнергии и снизит риск аварий. Дополнительно на линии уже установили два комплекта индикаторов короткого замыкания. С их помощью при неполадках специалисты быстро найдут точное место повреждения и отправят туда ремонтную бригаду, что сократит время устранения аварии.

Читать полностью

В майские праздники энергетики будут работать в усиленном режиме

В преддверии длительных выходных, посвященных майским праздникам, компания «Россети Новосибирск» предприняла шаги по усиленному контролю за функционированием электросетевой инфраструктуры региона. Главный инженер Владимир Герасимов на заседании штаба ПАО «Россети» по обеспечению бесперебойного энергоснабжения потребителей представил отчет о готовности энергетиков Новосибирской области к работе в нестандартных условиях предстоящих торжеств.

Особое внимание уделяется мониторингу состояния энергетического оборудования и проверке работоспособности электроустановок. В случае возникновения аварийных ситуаций, для проведения восстановительных работ мобилизованы 202 бригады, включающие 783 специалиста. В их распоряжении находятся 455 единиц техники. Кроме того, для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов предусмотрено 14 мобильных резервных источников питания общей мощностью 2,7 МВт. Весь персонал прошел инструктаж, обеспечен необходимым оборудованием, а готовность спецтехники и систем связи была тщательно проверена.

Читать полностью

«Россети Новосибирск» рассказали о профессии на Всероссийской ярмарке вакансий

В середине апреля Новосибирская область и её столица стали площадками для проведения регионального этапа общероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». Это значимое событие, являющееся частью национального проекта «Кадры», собрало более 250 региональных работодателей, среди которых свою кадровую политику представила компания «Россети Новосибирск».

Ярмарка прошла в формате прямой диалог между соискателями и представителями компаний. Участники имели возможность свободно обсуждать рабочие вопросы и проходить экспресс-собеседования, предварительно заполнив анкету. HR-специалисты энергетической компании провели личные встречи с тысячами потенциальных сотрудников.

Читать полностью

Новосибирские энергетики усилили контроль за энергообъектами в пожароопасный сезон

По прогнозам экстренных служб, в период с 24 по 27 апреля существует высокая вероятность возгораний на западе области, преимущественно в 8 административных районах. В связи с этим и с целью обеспечения бесперебойного питания потребителей, компания «Россети Новосибирск» усиливает меры по обеспечению пожарной безопасности на электросетевых объектах.

К началу пожароопасного периода в компании был реализован комплекс подготовительных мероприятий, включая проверки состояния подстанций и линий электропередачи (ЛЭП), работоспособности систем оповещения и сигнализации, проведение инструктажей и учений для персонала, а также проверку наличия и исправности противопожарного оборудования и инвентаря.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

