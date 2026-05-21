Энергетики ответили на вопросы предпринимателей в Новосибирске

20 мая 2026 года в Новосибирске прошла встреча, приуроченная к профессиональному празднику представителей бизнеса, под названием «Городской день предпринимательства». Это событие объединило представителей власти, делового сообщества и экспертов из различных сфер. Компания «Россети Новосибирск» приняла активное участие как в деловой части мероприятия, так и в рамках выставочной зоны.

Являясь ключевой сетевой организацией Новосибирской области, энергокомпания активно сотрудничает с малыми и средними предприятиями (МСП) по ряду направлений, включая технологическое присоединение к электросетям. Только за отчетный квартал 2026 года было заключено 414 договоров на подключение объектов МСП, общей мощностью 18,6 МВт.

В течение дня специалисты энергетики консультировали представителей малого и среднего бизнеса по следующим вопросам:

— Процедура технологического присоединения к электросетям, начиная от подачи заявки и заканчивая увеличением мощности существующих объектов.

— Функционал электронных сервисов компании.

— Организация учета потребляемой электроэнергии.

— Другие аспекты сотрудничества с сетевой организацией.

Компания регулярно проводит встречи с представителями бизнеса, разрабатывает новые форматы взаимодействия и оптимизирует существующие процессы обслуживания. В 2026 году это направление было активно развито, в том числе благодаря подписанию соглашения с Новосибирским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ». Данное соглашение, заключенное в начале года, закрепило обязательства сторон по развитию партнерских отношений, обмену опытом и совместной реализации проектов, направленных на поддержку и рост малого и среднего бизнеса в регионе.

«Городской день предпринимательства» стал ценной площадкой для обмена опытом, установления новых деловых связей и обсуждения текущих мер поддержки бизнеса. Открытый диалог между энергетиками и предпринимателями позволил не только решить актуальные вопросы, связанные с обеспечением новых проектов электросетевой инфраструктурой, но и наметить перспективы дальнейшего сотрудничества.

В дальнейшем компания планирует укреплять партнерские отношения с предпринимательским сообществом и расширять спектр совместных направлений. Особое внимание будет уделено внедрению инновационных решений в области технологического присоединения для повышения качества обслуживания.