Совет муниципальных образований Новосибирской области возглавил Олег Орел

На заседании президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований НСО» был единогласно избран новый председатель: Олег Орёл, глава Ордынского района. Об этом сообщил министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин.

— Олег Анатольевич знает муниципальную систему изнутри. Много лет он возглавляет Ордынский район и доказал умение работать: ставить задачи, собирать команду и отвечать за результат. В региональном Совете муниципальных образований он был на посту первого заместителя председателя и понимает, где нужны быстрые решения, а где — последовательная работа. Именно поэтому его кандидатура не вызвала сомнений, — говорится в сообщении ассоциации.

Напомним, ранее этот пост занимал глава Новосибирского района Андрей Михайлов. В конце апреля он был назначен на должность заместителя Председателя Правительства Новосибирской области — министра сельского хозяйства.

Совет муниципальных образований Новосибирской области был создан в 2006 году. В его задачи входит организация взаимодействия между муниципальными образованиями; организация взаимной поддержки органов местного самоуправления в интересах жителей; выражение и защита общих интересов муниципальных образований.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский район возглавил Юрий Саблин.