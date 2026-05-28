Власть Отставки и назначения

Совет муниципальных образований Новосибирской области возглавил Олег Орел

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее этот пост занимал министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов

На заседании президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований НСО» был единогласно избран новый председатель: Олег Орёл, глава Ордынского района. Об этом сообщил министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин.

— Олег Анатольевич знает муниципальную систему изнутри. Много лет он возглавляет Ордынский район и доказал умение работать: ставить задачи, собирать команду и отвечать за результат. В региональном Совете муниципальных образований он был на посту первого заместителя председателя и понимает, где нужны быстрые решения, а где — последовательная работа. Именно поэтому его кандидатура не вызвала сомнений, — говорится в сообщении ассоциации.

Напомним, ранее этот пост занимал глава Новосибирского района Андрей Михайлов. В конце апреля он был назначен на должность заместителя Председателя Правительства Новосибирской области — министра сельского хозяйства.

Совет муниципальных образований Новосибирской области был создан в 2006 году. В его задачи входит организация взаимодействия между муниципальными образованиями; организация взаимной поддержки органов местного самоуправления в интересах жителей; выражение и защита общих интересов муниципальных образований.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский район возглавил Юрий Саблин. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Автор: Юлия Данилова

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

Читать полностью

Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В дошкольные организации в Новосибирской области ходит почти 122 тысячи детей. Об этом сообщил Новосибирскстат. При этом количество мест в учреждения дошкольного образования, созданных в регионе, превышает 125 тысяч.

Общеразвивающие группы посещали 40,9% воспитанников, группы комбинированной направленности — 39,7% детей, 8,3% дошкольников вошли в состав оздоровительных групп, 4,6% — групп компенсирующей направленности. Из общей численности
296 воспитанников посещали группы кратковременного пребывания.

Читать полностью

В мэрии Новосибирска рассказали о планах на Центральный пляж Академгородка

Автор: Юлия Данилова

В настоящее время Центральный пляж Академгородка официально не введен в эксплуатацию, так как для этого необходимо завершение процесса передачи в муниципальную собственность земельных участков, на которых расположена эта территория. Об этом сообщили в мэрии города в ответ на запрос редакции Infopro54.

— Срок передачи в безвозмездное пользование муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Дирекция городских парков» объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося на данной территории, от текущего правообладателя - СОРАН, в настоящее время не определен. Процедура находится в ведении федеральных органов исполнительной власти, — подчеркнули в муниципалитете.

Читать полностью

Новосибирцы предложили создать Аллею памяти бойцов СВО

Автор: Оксана Мочалова

Андрей Травников во время прямой линии поддержал инициативу жительниц Ленинского района Новосибирска о создании Аллеи героев в память о бойцах, погибших в ходе специальной военной операции. С просьбой к губернатору обратились сразу две женщины: вдова участника СВО Надежда Иванова и мать погибшего бойца.

— Принципиально в целом полностью поддерживаю. Мы с мэром и общественностью обсуждаем создание мемориала на главном нашем Монументе Славы в Ленинском районе, чтобы отметить героев СВО наряду со всеми героями, — отметил он.

Читать полностью

Андрей Травников: земля — не награда, а мера поддержки нуждающихся

Автор: Оксана Мочалова

Во время прямой линии к губернатору обратился военный пенсионер из Дзержинского района Новосибирска, ветеран боевых действий и участник специальной военной операции Константин Ю. Он спросил, как может воспользоваться льготой по выделению земельного участка. Андрей Травников заявил о распространённом заблуждении.

— Возникает заблуждение, что земельный участок положен абсолютно всем участникам боевых действий. Эта мера поддержки — не поощрительная. Это никак не награда за какие-то заслуги. Я иногда шучу: это не как в царские времена — вернулся герой со сражений, ему дали земельный надел с крестьянами в качестве награды от императора. Нужно подтвердить, что требуется улучшение жилищных условий, и тогда можно будет встать на очередь, — отметил глава региона.

Читать полностью

Реестр участников креативных индустрий готовят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области завершается формирование подзаконных актов, которые необходимы для ведения реестра креативных субъектов. После этого регион начнет принимать заявки от бизнеса на включение в реестр. Об этом на встрече с предпринимателями сообщила министр экономического развития области Светлана Шарпф.

— Мы специально не стали делать никаких ограничений кто может войти в реестр, а кто нет. Мы хотим, чтобы те меры поддержки креативных индустрий, которые сейчас формируются на федеральном уровне, наши бизнесмены могли максимально получить, — подчеркнула чиновница.

Читать полностью
