В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки

В Новосибирской области одной из компаний запретили привлекать иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов сроком на два года. Решение принято по итогам проверки, проведённой управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по региону.

Ведомство анализировало соблюдение работодателями и заказчиками работ требований законодательства при привлечении иностранных специалистов. В рамках проверки были изучены сведения о доходах сотрудников, а также данные о начислении и уплате НДФЛ за 2025 год.

По информации регионального ГУ МВД, в ходе анализа выявлен ряд работодателей и заказчиков услуг, допустивших нарушения правил привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан, имеющих статус высококвалифицированных специалистов.

В отношении одной компании уже принято решение о введении двухлетнего запрета на привлечение таких сотрудников. Основанием стала статья 13.2 федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Кроме того, в отношении ещё двух работодателей продолжаются проверочные мероприятия, отмечает Om1 Новосибирск.

Напомним, в Новосибирской области редко встречаются ситуации, когда компании нанимают высококвалифицированных специалистов за рубежом. Например, приглашают агрономов, генетиков, врачей узких специальностей, фармацевтов-технологов, инженеров-электронщиков. Как правило, речь идет о настройке новых процессов в компании. Застройщики могут пригласить зарубежного архитектора, чтобы он спроектировал дом по европейским трендам.

При найме высококлассного специалиста его компетентность и реальный квалификационный уровень оценивает работодатель или заказчик услуг. Компании его проще трудоустраивать, чем обычного трудового мигранта, на эту категорию специалистов не распространяются квоты.

С 1 марта 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 10.07.2023 №316-ФЗ, который устанавливает новые правила оплаты труда иностранным работникам – высококвалифицированным специалистам. Сумма выплат такому специалисту должна составлять не менее 750 000 рублей за один квартал, в месяц — 250 тысяч рублей. Если компания не выплачивает такую зарплату, то ей грозит штраф и запрет на работу с высококвалифицированными сотрудниками-иностранцами.

