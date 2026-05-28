ПСБ рассказал бизнесу, как организовать безналичные расчеты с физлицами

В Новосибирске состоялась конференция, организованная ПСБ, для предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес. Основное внимание на мероприятии было уделено цифровым инструментам, призванным повысить эффективность финансовых расчетов. Центральной темой дискуссии стал обратный эквайринг ПСБ, представляющий собой решение для оперативного осуществления безналичных выплат физическим лицам на банковские карты любых банков. Данная тема вызвала значительный резонанс среди участников, собрав более 40 представителей регионального бизнес-сообщества, активно ищущих современные платежные решения.

Суть технологии обратного эквайринга заключается в предоставлении компаниям возможности осуществлять безналичные переводы физическим лицам, например, при закупке товаров или оплате услуг у частных лиц. В отличие от классического эквайринга, где средства зачисляются на счет компании, обратный эквайринг предполагает перевод денежных средств с корпоративного расчетного счета на карту получателя. Это способствует автоматизации процесса выплат, сокращению временных затрат на обработку транзакций и повышению прозрачности финансовых операций.

Представленные бизнесменам варианты реализации переводов включали использование специализированного терминала от ПСБ (предоставляется бесплатно), мобильного приложения или интеграции сервиса в существующие учетные системы. Участники подробно ознакомились с преимуществами и дополнительными функциями, которые предлагает ПСБ в рамках данного решения.

Кроме того, эксперты ПСБ осветили вопрос предотвращения блокировок платежей в соответствии с ФЗ-115, представив ПСБ «Комплаенс-помощник». Этот инструмент призван упростить и ускорить решение вопросов клиентов, связанных с соблюдением законодательных требований при проведении расчетов.