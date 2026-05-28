В мэрии Новосибирска рассказали о планах на Центральный пляж Академгородка

В настоящее время Центральный пляж Академгородка официально не введен в эксплуатацию, так как для этого необходимо завершение процесса передачи в муниципальную собственность земельных участков, на которых расположена эта территория. Об этом сообщили в мэрии города в ответ на запрос редакции Infopro54.

— Срок передачи в безвозмездное пользование муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Дирекция городских парков» объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося на данной территории, от текущего правообладателя — СОРАН, в настоящее время не определен. Процедура находится в ведении федеральных органов исполнительной власти, — подчеркнули в муниципалитете.

Вопрос актуализации концепции развития территории Центрального пляжа Академгородка и определение источника финансирования на благоустройство данной территории будет решаться только после передачи земельных участков в муниципальную собственность.

Напомним, процесс передачи пляжа в муниципальную собственность начался в 2021 году. Мэрия города Новосибирска готова была взять территорию в пользование при условии последующей передачи имущества из федеральной собственности в муниципальную. При других условиях вложение средств в содержание и развитие этой территории в администрации считали нецелесообразным.

Дизайн-проект благоустройства пляжа был разработан летом 2022 года. В его разработку вкладывалась инициативная группа — предприниматели из Академгородка.

12 мая 2025 года в рамках договора безвозмездного пользования, заключенного МАУ «Дирекция городских парков» и ФГБУ «СО РАН», движимое и недвижимое имущество Центрального пляжа в Академгородке было передано мэрии Новосибирска. Земельный участок с кадастровым номером 54:35:091616:1, на котором расположено имущество, остался в собственности СО РАН.

Ранее редакция сообщала о том, что пляжи Новосибирска начали готовить к летнему сезону. В этом году для летнего отдыха пока планируют открыть пять муниципальных пляжей.