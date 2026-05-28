Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

Новосибирское государственное хореографическое училище – одно из ведущих хореографических учебных заведений России. 27 мая 2026 года на Большой сцене НОВАТ состоялся отчетный концерт 63-го выпуска училища.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области сменился министр культуры.