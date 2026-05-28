Yandex Zen RuTube
Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Автор: Юлия Данилова

С конца 2022 года она работает в школе сибирского балета художественным руководителем

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

Новосибирское государственное хореографическое училище – одно из ведущих хореографических учебных заведений России. 27 мая 2026 года на Большой сцене НОВАТ состоялся отчетный концерт 63-го выпуска училища.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области сменился министр культуры. 

Фото предоставлено пресс-службой НОВАТ, автор фото: Алексей Цилер.

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

На сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца 1, 2 и 3 июня выступит один из лучших симфонических коллективов мира – Национальный филармонический оркестр России, который возглавляет всемирно известный скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.

В первый вечер фестиваля маэстро представит яркую по силе эмоций концертную программу из симфонических произведений Шуберта и Грига. Знаменитый Фортепианный концерт Грига вместе с оркестром исполнит молодой одаренный пианист Владимир Вишневский, чьё имя стало музыкальным открытием прошлого года в России.

Читать полностью

Совет муниципальных образований Новосибирской области возглавил Олег Орел

Автор: Юлия Данилова

На заседании президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований НСО» был единогласно избран новый председатель: Олег Орёл, глава Ордынского района. Об этом сообщил министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин.

— Олег Анатольевич знает муниципальную систему изнутри. Много лет он возглавляет Ордынский район и доказал умение работать: ставить задачи, собирать команду и отвечать за результат. В региональном Совете муниципальных образований он был на посту первого заместителя председателя и понимает, где нужны быстрые решения, а где — последовательная работа. Именно поэтому его кандидатура не вызвала сомнений, — говорится в сообщении ассоциации.

Читать полностью

Новосибирский ученый написал для детей книгу про академика Вавилова

Автор: Мария Гарифуллина

Научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН, кандидат биологических наук Антон Цыбко выпустил научно-популярную книгу об известном советском генетике — «Мир ботаника Вавилова. Человек, который мечтал накормить весь мир» (6+).

Книга посвящена жизни и научному наследию одного из основателей современной генетики и селекции. Серия, в которой вышло издание, посвящена тому, как работает изобретательская и научная мысль. Каждая книга рассказывает о человеке, который создавал новое — от Кулибина до Мечникова.

Читать полностью

Алексей Кондратьев возглавит правительство Томской области

Автор: Юлия Данилова

Губернатор Томской области Владимир Мазур внес на согласование Законодательной Думы региона кандидатуру председателя правительства области. На этот пост выдвинут заместитель губернатора по строительству и архитектуре Алексей Кондратьев.

— В декабре прошлого года на 49-м собрании Законодательной думы депутаты приняли пакет законов, обеспечивающих правовую основу для формирования правительства региона. Были внесены изменения в устав Томской области и принят закон «О правительстве Томской области», — уточняется в сообщении.

Читать полностью

«Партия пенсионеров» заменит депутата в парламенте Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Руководитель фракции «Партии пенсионеров» в Законодательном собрании Владимир Ворожцов сдаст мандат депутата на майской сессии регионального парламента. Этот вопрос внесен в повестку дня. Как сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ), Ворожцов планирует пойти на выборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.

По данным издания, мандат пенсионеров будет передан гендиректору АО «Механический завод Искра» (входит в «Ростех») Сергею Кондратьеву. Он был в списке партийных кандидатов и финансировал кампанию «Партии пенсионеров» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области в 2025 году.

Читать полностью

Крестный ход прошел по центральным улицам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске прошел праздничный крестный ход, посвященный Дню славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия). Он собрал тысячи новосибирцев, которые прошли по территории от Вознесенского Кафедрального собора к собору во имя Благоверного князя Александра Невского.

— Сегодня День памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия тоже объединяющий, потому что этим святым благодарны не только русские, но и представители самых разных национальностей нашей большой страны. А в год, объявленный нашим Президентом Годом единства народов, этот праздник для многонациональной Сибири имеет особое значение, — отметил губернатор региона Андрей Травников.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

