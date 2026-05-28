В Новосибирске выбрали дизайн-проект пешеходного моста на улице Большевистской

Автор: Мария Гарифуллина

Реконструировать планируют действующий мост

В Новосибирске подвели итоги конкурса дизайн-проектов реконструкции пешеходного моста в районе остановки «Инструментальный завод» на улице Большевистской. Студенты НГУАДИ и НГАСУ (Сибстрин) разработали концепции обновления сооружения, которому почти четверть века.

Мост, соединяющий район старой застройки с «Евроберегом», находится в рабочем состоянии, однако его внешний вид устарел, он не соответствует современному контексту и недоступен для маломобильных людей и мам с колясками. Застройщик планирует обновить мост, добавить лифты и сделать путепровод достопримечательностью, для чего к проектированию привлекли молодых архитекторов.

Участники конкурса учитывали исторический и культурный контекст территории и переосмыслили мост как общественное и коммуникационное пространство. Из 19 проектов после отборочного этапа десять прошли в шорт-лист. Призовые места определили на открытых защитах. В экспертное жюри вошли практикующие архитекторы, в том числе главный архитектор Новосибирской области Иван Фаткин. Жюри оценивало идею, качество графической подачи, архитектурную выразительность, простоту реализации, конструктивную логику и вписанность в ландшафт района.

— Перед участниками стояла нетривиальная задача. Сооружение с самого начала имело исключительно утилитарную функцию — обеспечить безопасный переход через одну из самых оживленных магистралей в городе. Мы предложили придумать для моста новые сценарии взаимодействия с окружением, с городской средой, с людьми. Не только с пешеходами, но и с автомобилистами, — говорит Пётр Долнаков, председатель Новосибирского Союза архитекторов.

Первое место занял проект «Резонанс». Его авторы предложили использовать ветровую и шумовую нагрузку магистрали и «не абстрагироваться, а взаимодействовать» с ней. Под крышей моста планируется развесить полые никелевые трубочки по принципу «музыки ветра». Мелодия металлических трубок будет сливаться для пешеходов с гулкими басами проезжей части, а для водителей — звучать на радиоволне, частоту которой они смогут прочитать на фасаде моста.

В ближайшие три года застройщику — компании «Брусника» предстоит доработать проект совместно с авторами, согласовать его с городскими властями и выполнить реконструкцию. Обновленный мост планируется запустить вместе с домом № 47 по улице Большевистской, ввод которого запланирован на 2029 год.

Визуализация проекта «Резонанс». Рендер предоставлен редакции Infopro54 правообладателем.

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Автор: Юлия Данилова

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске, по данным статистики «СКБ Контур», насчитывается 129 предприятий с ОКВЭД в сфере производства и реализации кофе. Они попадают под новые требования маркировки кофе, цикория и заменителей кофе, которые вступают в силу с 1 июня 2026 года и распространяются на производителей и импортеров.

— В перечень маркируемых товаров вошли жареный кофе в зернах, молотый и растворимый кофе всех видов, кофе в капсулах, дрип-пакеты, кофейные смеси, а также напитки «3 в 1», если кофе является основным компонентом, — отметили в центре «Мой Бизнес» Новосибирска.

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирской области всё чаще перестают зависеть от одного рабочего места. За последние четыре года количество вакансий с проектной и частичной занятостью выросло в регионе в полтора раза. А число резюме, где соискатели готовы к нескольким форматам работы, увеличилось на 60%. Такие данные приводят аналитики hh.ru, фиксируя переход от модели «один человек — одна работа» к многопрофильной карьере.

На данный момент на платформе размещено более 170 тысяч предложений от работодателей с гибкими условиями. Четверть всех резюме в регионе показывает, что люди готовы дробить своё время между разными задачами. Тренд уже охватил 132 профессии — от рабочих специальностей до IT и аналитики.

В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области одной из компаний запретили привлекать иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов сроком на два года. Решение принято по итогам проверки, проведённой управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по региону.

Ведомство анализировало соблюдение работодателями и заказчиками работ требований законодательства при привлечении иностранных специалистов. В рамках проверки были изучены сведения о доходах сотрудников, а также данные о начислении и уплате НДФЛ за 2025 год.

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

На сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца 1, 2 и 3 июня выступит один из лучших симфонических коллективов мира – Национальный филармонический оркестр России, который возглавляет всемирно известный скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.

В первый вечер фестиваля маэстро представит яркую по силе эмоций концертную программу из симфонических произведений Шуберта и Грига. Знаменитый Фортепианный концерт Грига вместе с оркестром исполнит молодой одаренный пианист Владимир Вишневский, чьё имя стало музыкальным открытием прошлого года в России.

Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В дошкольные организации в Новосибирской области ходит почти 122 тысячи детей. Об этом сообщил Новосибирскстат. При этом количество мест в учреждения дошкольного образования, созданных в регионе, превышает 125 тысяч.

Общеразвивающие группы посещали 40,9% воспитанников, группы комбинированной направленности — 39,7% детей, 8,3% дошкольников вошли в состав оздоровительных групп, 4,6% — групп компенсирующей направленности. Из общей численности
296 воспитанников посещали группы кратковременного пребывания.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

