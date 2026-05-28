В Новосибирске выбрали дизайн-проект пешеходного моста на улице Большевистской

В Новосибирске подвели итоги конкурса дизайн-проектов реконструкции пешеходного моста в районе остановки «Инструментальный завод» на улице Большевистской. Студенты НГУАДИ и НГАСУ (Сибстрин) разработали концепции обновления сооружения, которому почти четверть века.

Мост, соединяющий район старой застройки с «Евроберегом», находится в рабочем состоянии, однако его внешний вид устарел, он не соответствует современному контексту и недоступен для маломобильных людей и мам с колясками. Застройщик планирует обновить мост, добавить лифты и сделать путепровод достопримечательностью, для чего к проектированию привлекли молодых архитекторов.

Участники конкурса учитывали исторический и культурный контекст территории и переосмыслили мост как общественное и коммуникационное пространство. Из 19 проектов после отборочного этапа десять прошли в шорт-лист. Призовые места определили на открытых защитах. В экспертное жюри вошли практикующие архитекторы, в том числе главный архитектор Новосибирской области Иван Фаткин. Жюри оценивало идею, качество графической подачи, архитектурную выразительность, простоту реализации, конструктивную логику и вписанность в ландшафт района.

— Перед участниками стояла нетривиальная задача. Сооружение с самого начала имело исключительно утилитарную функцию — обеспечить безопасный переход через одну из самых оживленных магистралей в городе. Мы предложили придумать для моста новые сценарии взаимодействия с окружением, с городской средой, с людьми. Не только с пешеходами, но и с автомобилистами, — говорит Пётр Долнаков, председатель Новосибирского Союза архитекторов.

Первое место занял проект «Резонанс». Его авторы предложили использовать ветровую и шумовую нагрузку магистрали и «не абстрагироваться, а взаимодействовать» с ней. Под крышей моста планируется развесить полые никелевые трубочки по принципу «музыки ветра». Мелодия металлических трубок будет сливаться для пешеходов с гулкими басами проезжей части, а для водителей — звучать на радиоволне, частоту которой они смогут прочитать на фасаде моста.

В ближайшие три года застройщику — компании «Брусника» предстоит доработать проект совместно с авторами, согласовать его с городскими властями и выполнить реконструкцию. Обновленный мост планируется запустить вместе с домом № 47 по улице Большевистской, ввод которого запланирован на 2029 год.

