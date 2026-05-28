К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

В Новосибирске, по данным статистики «СКБ Контур», насчитывается 129 предприятий с ОКВЭД в сфере производства и реализации кофе. Они попадают под новые требования маркировки кофе, цикория и заменителей кофе, которые вступают в силу с 1 июня 2026 года и распространяются на производителей и импортеров.

— В перечень маркируемых товаров вошли жареный кофе в зернах, молотый и растворимый кофе всех видов, кофе в капсулах, дрип-пакеты, кофейные смеси, а также напитки «3 в 1», если кофе является основным компонентом, — отметили в центре «Мой Бизнес» Новосибирска.

Эксперты центра отметили, что новые требования касаются не только производителей, но и продавцов. За нарушения законодательства предусмотрена ответственность. За оборот растворимых напитков без маркировки после 1 июня 2026 года для должностных лиц предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией, для юридических лиц — от 50 до 300 тысяч рублей также с конфискацией. За отсутствие регистрации в системе маркировки должностным лицам грозит штраф от 1 до 10 тысяч рублей или предупреждение, юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей.

Директор кофейной компании «ДЕЛО ВКУСА I DRINKME.RU» Владимир Тонконог, проводя аналогии с другими рынками, предположил, что введение маркировки может привести к повышению цены до 5%. В тоже время эксперт отметил, что крупные производственные предприятия и импортеры работают на предупреждение и уже заложили маркировку в свою цену. Более мелкие компании еще проводят эту работу.

— Стоит отметить, что в конце прошлого года биржевая цена на кофе на мировом рынке резко поднималась. В 2026 году она снизилась и многие крупные компании также изменили свои расценки, но на рознице это практически не отразилось. Так что думаю за счет этого нивелируется повышение расходов на маркировку и конечный потребитель ее появления не заметит, — рассуждает Тонконог.

В тоже время, по его словам, появление маркировки вряд ли поможет в борьбе с контрафактом.

— Он никуда не денется. Те, кто жарил кофе в Смоленске, в Польше и упаковывал его под известные бренды, например, итальянский «Лавацца», продолжит это делать. Это тоже будет натуральный зерновой кофе, но подделка под известный бренд. Если контроль будет организован по принципу мониторинга за алкогольной продукцией, то все будет заложено в цену. В целом же, на мой взгляд, маркировка — это очередная попытка государства увеличить поступления в бюджет за счет продукции, которая пользуется у людей популярностью, — добавил Владимир Тонконог.

Напомним, по данным Россельхозбанка, совокупная выручка новосибирских производителей чая и кофе по итогам 2025 года составила 655,7 млн рублей — это лучший показатель в Сибири. Для сравнения: в Алтайском крае — 419,4 млн рублей, в Иркутской области — 401,5 млн рублей, в Омской области — 310,2 млн рублей.

