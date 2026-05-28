К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Автор: Юлия Данилова

Новые требования касаются не только производителей, но и продавцов

В Новосибирске, по данным статистики «СКБ Контур», насчитывается 129 предприятий с ОКВЭД в сфере производства и реализации кофе. Они попадают под новые требования маркировки кофе, цикория и заменителей кофе, которые вступают в силу с 1 июня 2026 года и распространяются на производителей и импортеров.

— В перечень маркируемых товаров вошли жареный кофе в зернах, молотый и растворимый кофе всех видов, кофе в капсулах, дрип-пакеты, кофейные смеси, а также напитки «3 в 1», если кофе является основным компонентом, — отметили в центре «Мой Бизнес» Новосибирска.

Эксперты центра отметили, что новые требования касаются не только производителей, но и продавцов. За нарушения законодательства предусмотрена ответственность. За оборот растворимых напитков без маркировки после 1 июня 2026 года для должностных лиц предусмотрен штраф от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией, для юридических лиц — от 50 до 300 тысяч рублей также с конфискацией. За отсутствие регистрации в системе маркировки должностным лицам грозит штраф от 1 до 10 тысяч рублей или предупреждение, юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей.

Директор кофейной компании «ДЕЛО ВКУСА I DRINKME.RU» Владимир Тонконог, проводя аналогии с другими рынками, предположил, что введение маркировки может привести к повышению цены до 5%.  В тоже время эксперт отметил, что крупные производственные предприятия и импортеры работают на предупреждение и уже заложили маркировку в свою цену. Более мелкие компании еще проводят эту работу.

— Стоит отметить, что в конце прошлого года биржевая цена на кофе на мировом рынке резко поднималась. В 2026 году она снизилась и многие крупные компании также изменили свои расценки, но на рознице это практически не отразилось. Так что думаю за счет этого нивелируется повышение расходов на маркировку и конечный потребитель ее появления не заметит, — рассуждает Тонконог.

В тоже время, по его словам, появление маркировки вряд ли поможет в борьбе с контрафактом.

— Он никуда не денется. Те, кто жарил кофе в Смоленске, в Польше и упаковывал его под известные бренды, например, итальянский «Лавацца», продолжит это делать. Это тоже будет натуральный зерновой кофе, но подделка под известный бренд. Если контроль будет организован по принципу мониторинга за алкогольной продукцией, то все будет заложено в цену. В целом же, на мой взгляд, маркировка — это очередная попытка государства увеличить поступления в бюджет за счет продукции, которая пользуется у людей популярностью, — добавил Владимир Тонконог.

Напомним, по данным Россельхозбанка, совокупная выручка новосибирских производителей чая и кофе по итогам 2025 года составила 655,7 млн рублей — это лучший показатель в Сибири. Для сравнения: в Алтайском крае — 419,4 млн рублей, в Иркутской области — 401,5 млн рублей, в Омской области — 310,2 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новый всплеск роста цен на кофе на 10-20% ожидают в Новосибирске. Общепит региона уже начал уменьшать порции, пересобирать ассортимент и продвигать альтернативные напитки, чтобы сохранить клиентов. 

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Автор: Юлия Данилова

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

Компания из Новосибирска проиграла суд на 300 млн

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу владельцев облигаций топливной компании «Нафтатранс плюс». С организации взыскали задолженность, превышающую 300 миллионов рублей. Иск подали через представителя — ООО «ЮЛКМ», которое действовало в интересах держателей ценных бумаг.

Ещё в марте суд наложил арест на имущество и счета должника. Окончательное решение по этому эпизоду было вынесено 27 мая. Но это не единственное требование кредиторов. В начале мая поступил ещё один иск от того же представителя — уже на 129 миллионов рублей. Ответчиками проходят «Нафтатранс плюс» и ещё одна компания — «Спецтранскомпани». Предварительное заседание по этому делу запланировано на 4 июня, и суд также принял обеспечительные меры, арестовав средства ответчика на сумму иска.

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирской области всё чаще перестают зависеть от одного рабочего места. За последние четыре года количество вакансий с проектной и частичной занятостью выросло в регионе в полтора раза. А число резюме, где соискатели готовы к нескольким форматам работы, увеличилось на 60%. Такие данные приводят аналитики hh.ru, фиксируя переход от модели «один человек — одна работа» к многопрофильной карьере.

На данный момент на платформе размещено более 170 тысяч предложений от работодателей с гибкими условиями. Четверть всех резюме в регионе показывает, что люди готовы дробить своё время между разными задачами. Тренд уже охватил 132 профессии — от рабочих специальностей до IT и аналитики.

В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области одной из компаний запретили привлекать иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов сроком на два года. Решение принято по итогам проверки, проведённой управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по региону.

Ведомство анализировало соблюдение работодателями и заказчиками работ требований законодательства при привлечении иностранных специалистов. В рамках проверки были изучены сведения о доходах сотрудников, а также данные о начислении и уплате НДФЛ за 2025 год.

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

На сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца 1, 2 и 3 июня выступит один из лучших симфонических коллективов мира – Национальный филармонический оркестр России, который возглавляет всемирно известный скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.

В первый вечер фестиваля маэстро представит яркую по силе эмоций концертную программу из симфонических произведений Шуберта и Грига. Знаменитый Фортепианный концерт Грига вместе с оркестром исполнит молодой одаренный пианист Владимир Вишневский, чьё имя стало музыкальным открытием прошлого года в России.

Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В дошкольные организации в Новосибирской области ходит почти 122 тысячи детей. Об этом сообщил Новосибирскстат. При этом количество мест в учреждения дошкольного образования, созданных в регионе, превышает 125 тысяч.

Общеразвивающие группы посещали 40,9% воспитанников, группы комбинированной направленности — 39,7% детей, 8,3% дошкольников вошли в состав оздоровительных групп, 4,6% — групп компенсирующей направленности. Из общей численности
296 воспитанников посещали группы кратковременного пребывания.

