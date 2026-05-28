Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Культура

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

Дата:

Впервые в Новосибирске пройдёт фестиваль классической музыки «Владимир Спиваков приглашает…».

На сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца 1, 2 и 3 июня выступит один из лучших симфонических коллективов мира – Национальный филармонический оркестр России, который возглавляет всемирно известный скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.

В первый вечер фестиваля маэстро представит яркую по силе эмоций концертную программу из симфонических произведений Шуберта и Грига. Знаменитый Фортепианный концерт Грига вместе с оркестром исполнит молодой одаренный пианист Владимир Вишневский, чьё имя стало музыкальным открытием прошлого года в России.

В программе второго вечера – увертюры, арии и дуэты из знаменитых опер Верди, Россини, Бизе и других. Блестящее мастерство оркестра дополнят вокальные партии в исполнении солистки Большого театра Полины Шабуниной (сопрано) и солистки Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Полины Шароваровой (меццо-сопрано).

Национальный филармонический оркестр России

Заключительный концерт фестиваля представит возможность услышать сразу три симфонических шедевра XX века, а также звучание редкого медного духового инструмента – флюгельгорна, сольную партию на котором исполнит выдающийся музыкант нашего времени Кирилл Солдатов.

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

1, 2, 3 июня в 19-00 Государственный концертный зал им. А.М. Каца

12+

Erid: F7NfYUJCUneVcwX8GS1n

Реклама. Рекламодатель: ГАУК НСО «Новосибирская филармония»

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Культура

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Новосибирская филармония культура

3 447
0
0
Предыдущая статья
Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области
Следующая статья
Почти две трети россиян готовы открыть банковский счет ребёнку

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Автор: Юлия Данилова

С 19 мая временно исполняющей обязанности директора Новосибирского государственного хореографического училища назначена народная артистка России, прима-балерина НОВАТа Анна Одинцова. Соответствующий приказ пописан Министерством культуры РФ. Ее кандидатуру предложил предыдущий руководитель училища Александр Василевский, который возглавлял школу сибирского балета 24 года. Анна Одинцова с декабря 2022 года занимала должность художественного руководителя училища.

— За время работы в должности художественного руководителя Анна Викторовна проявила себя как эффективный управленец и вдохновляющий лидер. Под ее руководством в училище внедрен ряд качественных изменений, направленных на улучшение условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, — сообщила пресс-служба НОВАТа.

Читать полностью

Новосибирский ученый написал для детей книгу про академика Вавилова

Автор: Мария Гарифуллина

Научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН, кандидат биологических наук Антон Цыбко выпустил научно-популярную книгу об известном советском генетике — «Мир ботаника Вавилова. Человек, который мечтал накормить весь мир» (6+).

Книга посвящена жизни и научному наследию одного из основателей современной генетики и селекции. Серия, в которой вышло издание, посвящена тому, как работает изобретательская и научная мысль. Каждая книга рассказывает о человеке, который создавал новое — от Кулибина до Мечникова.

Читать полностью

Крестный ход прошел по центральным улицам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске прошел праздничный крестный ход, посвященный Дню славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия). Он собрал тысячи новосибирцев, которые прошли по территории от Вознесенского Кафедрального собора к собору во имя Благоверного князя Александра Невского.

— Сегодня День памяти Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия тоже объединяющий, потому что этим святым благодарны не только русские, но и представители самых разных национальностей нашей большой страны. А в год, объявленный нашим Президентом Годом единства народов, этот праздник для многонациональной Сибири имеет особое значение, — отметил губернатор региона Андрей Травников.

Читать полностью

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

24 мая, в День славянской письменности и культуры профессор кафедры теории языка и межкультурной коммуникации Новосибирского государственного педагогического университета Людмила Инютина размышляет о роли русского языка и кириллицы в мире, России и Сибири:

— Все вехи, воплощённые и созданные потом и кровью миллионов наших соотечественников, составляют историю государства и являются частью истории развития человечества. Но одно событие стоит особняком: это подвиг, благодаря которому был создан фундамент каждого будущего достижения, основа каждой победы, основа всей многовековой культуры и осознания себя частью народа каждым человеком.

Читать полностью

В Новосибирск на фестиваль «Новая книга» съехались 70 издательств

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 21 мая стартовал фестиваль «Новая книга». Это уже одиннадцатый по счёту фестиваль. Участие в нём принимают 70 издательств. Как таковых тематических рамок нет: от детской литературы до научной.

В этот раз фестиваль решили провести на площадке «Гастрокорта». Организаторы называют её «дружелюбным пространством», но отмечают при этом, что площадей для размещения участников постоянно не хватает.

Читать полностью

Ночь над колонным залом: в Новосибирске прошла акция «Ночь музеев»

В Новосибирской области прошла ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». На этот раз в масштабном культурном мероприятии приняли участие более 80 площадок, в число которых вошли не только музеи областного центра и других населённых пунктов региона, но и театры, а также концертные залы. Главная тема акции в Год единства народов России звучала лаконично и в то же время близко и понятно — «Родное».

Традиционно главной и самой популярной площадкой «Ночи музеев» стал Новосибирский краеведческий музей. До двух часов ночи посетители могли прогуливаться по просторным залам, рассматривать представленные экспозиции, участвовать в мастер-классах и авторских экскурсиях.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Культура Отставки и назначения

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Бизнес Общество

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Бизнес

Компания из Новосибирска проиграла суд на 300 млн

Финансы

ПСБ рассказал бизнесу, как организовать безналичные расчеты с физлицами

Бизнес Общество

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Бизнес Общество Право&Порядок

В трех компаниях Новосибирска, приглашавших на работу мигрантов, идут проверки

Финансы

Почти две трети россиян готовы открыть банковский счет ребёнку

Культура

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

Власть Общество

Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

Промышленность

Новосибирский застройщик повышает эффективность с помощью нацпроекта

Бизнес

Новые кварталы Сибири получат больше тепла

Актуальный разговор Бизнес

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Власть Отставки и назначения

Совет муниципальных образований Новосибирской области возглавил Олег Орел

Бизнес

Новые кварталы Сибири получат больше тепла

Общество

В Новосибирске выбрали дизайн-проект пешеходного моста на улице Большевистской

Бизнес

«Сибантрацит» раскрыл школьникам секреты обогащения

Общество Туризм

На туристическом рынке Новосибирска ходовыми товарами становятся сон и тишина

Власть Недвижимость Общество

В мэрии Новосибирска рассказали о планах на Центральный пляж Академгородка

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности