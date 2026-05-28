Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…»

На сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца 1, 2 и 3 июня выступит один из лучших симфонических коллективов мира – Национальный филармонический оркестр России, который возглавляет всемирно известный скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.

В первый вечер фестиваля маэстро представит яркую по силе эмоций концертную программу из симфонических произведений Шуберта и Грига. Знаменитый Фортепианный концерт Грига вместе с оркестром исполнит молодой одаренный пианист Владимир Вишневский, чьё имя стало музыкальным открытием прошлого года в России.

В программе второго вечера – увертюры, арии и дуэты из знаменитых опер Верди, Россини, Бизе и других. Блестящее мастерство оркестра дополнят вокальные партии в исполнении солистки Большого театра Полины Шабуниной (сопрано) и солистки Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Полины Шароваровой (меццо-сопрано).

Заключительный концерт фестиваля представит возможность услышать сразу три симфонических шедевра XX века, а также звучание редкого медного духового инструмента – флюгельгорна, сольную партию на котором исполнит выдающийся музыкант нашего времени Кирилл Солдатов.

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

1, 2, 3 июня в 19-00 Государственный концертный зал им. А.М. Каца

