Компания из Новосибирска проиграла суд на 300 млн

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу владельцев облигаций топливной компании «Нафтатранс плюс». С организации взыскали задолженность, превышающую 300 миллионов рублей. Иск подали через представителя — ООО «ЮЛКМ», которое действовало в интересах держателей ценных бумаг.

Ещё в марте суд наложил арест на имущество и счета должника. Окончательное решение по этому эпизоду было вынесено 27 мая. Но это не единственное требование кредиторов. В начале мая поступил ещё один иск от того же представителя — уже на 129 миллионов рублей. Ответчиками проходят «Нафтатранс плюс» и ещё одна компания — «Спецтранскомпани». Предварительное заседание по этому делу запланировано на 4 июня, и суд также принял обеспечительные меры, арестовав средства ответчика на сумму иска.

Согласно картотеке регионального арбитражного суда, на сегодняшний день в производстве находятся около 20 дел, исковые требования по которым превышают 1,3 млрд рублей.

Сама компания также не осталась в стороне. В апреле она предприняла ответный юридический шаг: потребовала признать отсутствующим само право на взыскание номинальной стоимости облигаций в размере 300 миллионов рублей.

Финансовое положение перевозчика ухудшилось во втором квартале 2025 года. Чуть позже предприятие объявило о тяжёлой ситуации и остановило все выплаты по облигациям. Затем последовал дефолт сразу по пяти выпускам биржевых облигаций, общая сумма которых составила 1,23 миллиарда рублей.

Чтобы рассчитаться с долгами, в октябре 2025 года компания заявила о планах продать свою сеть АЗС «NAFTA24» и нефтебазу в Новосибирске. Сделку оценивали в 1,4–1,8 миллиарда рублей — это покрыло бы примерно половину всех обязательств. Выплаты остальным кредиторам предлагалось растянуть до 2030 года. Однако держатели облигаций не смогли собрать кворум, чтобы утвердить этот план.

В мае 2026 года появился ещё один сигнал о возможном банкротстве компании. ООО «Промсервистрейд» заявило о намерении подать иск о несостоятельности «Нафтатранс плюс». Поводом стал долг по договору займа вместе с процентами и неустойкой — в общей сложности 98 миллионов рублей.

По данным Контур.Фокус, компания зарегистрирована в Новосибирске в декабре 2007 года. Она занималась оптовой и розничной торговлей топливом, управляла 11 заправочными станциями и нефтебазой. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей. За прошлый год выручка организации сократилась более чем в 2,5 раза: с 10,1 миллиарда рублей в 2024 году до 3,97 миллиарда в 2025-м. Получен чистый убыток в размере 670,5 млн руб. Собственный капитал имеет отрицательное значение (–35,6 млн руб). Единственным владельцем и генеральным директором остаётся бизнесмен Игорь Головня.

