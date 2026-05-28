Почти две трети россиян готовы открыть банковский счет ребёнку

Большинство родителей (61%) считают, что начинать обучение детей финансовой грамотности с использованием банковских приложений следует в более раннем возрасте, в то время как 39% полагают, что доступ к детскому банковскому счету необходимо предоставлять с 14 лет. Вместе с тем взрослое поколение стремится иметь возможность контролировать детские траты, отслеживать остаток средств и совершённые покупки, предусматривая при этом автоматическое пополнение счёта ребёнка.

Согласно результатам опроса, проведённого ВТБ, подавляющее большинство россиян (70%) признают важность банковских продуктов для детей. Каждый пятый родитель (22%) назвал оптимальным возрастом для старта использования детского банка 10 лет. Далее следуют 12 лет (18%), 8 лет (15%), и лишь небольшая доля (6%) готовы предложить банковские услуги детям в возрасте от 6 лет.

Наиболее востребованными функциями, по мнению родителей, являются: копилка (48%), отображение баланса и анализ расходов (47%), пополнение школьной карты (40%), а также возможность совершать платежи и переводы (34%).

Потребность в родительском доступе к счёту ребёнка наиболее выражена в Приволжском федеральном округе (48%). Контроль расходов вызывает интерес у жителей Центрального и Приволжского округов (по 55%). Просмотр баланса чаще всего требуется в Центральном округе (48%), а функция просмотра и пополнения детской копилки – на Дальнем Востоке (53%). Возможность видеть детализацию покупок по чекам наиболее важна для москвичей (44%).

Распределение размера ежемесячных карманных денег также имеет региональные особенности: 25% родителей выдают сумму до 1000 рублей и в диапазоне от 1000 до 3000 рублей. 16% выделяют до 500 рублей, а 15% – от 3000 до 5000 рублей. Суммы до 1000 рублей чаще назначаются в Южном федеральном округе (43%), до 3000 рублей – в Северо-Западном (41%), до 5000 рублей – на Дальнем Востоке (24%), а суммы свыше 5000 рублей – в Сибирском федеральном округе (12%).

* В опросе приняли участие 1500 взрослых жителей крупных городов России (населением более 100 000 человек).