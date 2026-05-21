Банк Уралсиб стал лауреатом конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири»

Банк Уралсиб стал лауреатом в номинации «Финансист года» за «Уверенное развитие рынка финансовых услуг».

Конкурс уже более двадцати лет проводится Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий (МАРП), Издательским домом «Сибирское слово» совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной палатой, Ассоциацией «Деловой клуб «СЭР» при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО, правительства Новосибирской области, Законодательного собрания НСО, мэрии города Новосибирска. Конкурс ставит своей целью поддержать руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, работающих в различных отраслях экономики, реализующих инновационные проекты, внедряющих передовые технологии, вносящих свой вклад в экономическое развитие региона. Награждение лауреатов конкурса проводится традиционно в канун празднования Дня предпринимателя в России.

Сегодня Банк Уралсиб предлагает широкий спектр банковских продуктов и услуг для розничных и корпоративных клиентов, а также малого бизнеса.