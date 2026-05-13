Более дешевый вариант «мусорной» концессии изучает Новосибирская область

В середине апреля представители Новосибирской области посетили мусороперерабатывающий завод в Томске. Работы на площадке начались в 2024 году, а запуск проекта состоялся в марте 2025, то есть через год. Об этом на комитете по строительству и ЖКХ регионального парламента рассказал министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров.

— Мощность входного потока комплекса — до 250 000 тонн твёрдых коммунальных отходов. Он работает с отходами трёх муниципалитетов: Томска, Северска и Томской агломерации. Поставщиком оборудования выступил «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»), который при взаимодействии с «Хусманн Русс», также производил оборудование для мусороперерабатывающего комплекса в Сергиево-Посадском районе и Можайске, — пояснил министр.

По его словам, пока на объекте отсутствует участок размещения отходов, которые не подлежат переработке. Однако, эксплуатирующая организация планирует на этой же территории проектировать карты по захоронению.

— Томск реализовывал проект через бюджетное финансирование. Затраты составили около 5,3 млрд рублей — у нас 10,7 млрд на один комплекс. Но у нас в проекте также заложено производство РДФ-топлива (из отходов). Если использовать оборудование «Хусманн Рус» для производства такого топлива, то получился около 7 млрд за один комплекс. Разница примерно в 3 млрд, — констатировал Назаров.

Он сообщил, что министерство и региональный оператор планируют в на следующей неделе встретиться с «Уралвагонзаводом» и просчитать варианты.

— Основным критерием будет источник финансирования. Понятно, что реализацию проектов придётся разбивать по этапам. Пока генеральной линией у нас остается финансирование через ППК «РЭО», но мы видим эффективность подхода коллег, поэтому будем сравнивать проекты, — заявил министр.

Заместитель председателя регионального парламента Майис Мамедов добавил, что мощности оборудования, поставленного в Томске, можно увеличить до 300 тысяч тон входящих отходов, как необходимо в новосибирских проектах. Он также обратил внимание на сроки запуска комплексов.

— Корпуса перерабатывающих комплексов построили местные подрядчики, а монтаж оборудования «под ключ» провели специалисты «Уралвагонзавода». Томичи подтвердили, что готовы поделиться полученным опытом. Сейчас правительство Новосибирской области решит по какому пути пойдём, — констатировал Мамедов.

На следующей неделе делегация Новосибирской области также планирует посетить Кемерово, где «Уралвагонзавод» запускает второй завод по переработке отходов. Компания также готовится заключать аналогичные контракты в Омске и Иркутске.

— В рамках госфинансирования на предприятии можно закупить оборудование под 5% годовых. Что касается самого здания комплекса, то на него можно взять кредит или посмотреть внутренние источники. Такие условия будут гораздо комфортнее для бюджета. Мы все воодушевлены. Можно построить завод в кратчайший срок, то есть мы можем его запустить в 2027 году, а уже потом создавать полигон, — подчеркнул Мамедов.

Напомним, в концессии, которую в марте поддержали депутаты, на один полигон планируется направить 12,5 млрд рублей. За счет займа ППК «РЭО» планируется привлечь по 10,4 млрд рублей на объект. У КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный» есть письма поддержки от ППК «РЭО» о готовности осуществить льготное финансирование под 7,6% годовых в размере 95% от стоимости объектов, учетом НДС. Без участия ППК РЭО на два объекта с привлечением простого банковского финансирования потребуется порядка 55 млрд рублей.

Стоит отметить, что бывший глава ППК «РЭО» с которым область уже несколько лет обсуждает вопрос финансирования строительства мусорных полигонов, а также экопромышленного парка, бывший замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев 12 мая объявлен в федеральный розыск по «статье УК».

Ранее редакция сообщала о том, что 90% стоимости концессионных полигонов в Новосибирске обещал профинансировать ППК РЭО. Но речь шла о 3 млрд рублей на объект.